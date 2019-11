64 magos asztali processzorral készül az AMD

Kiaknázza aktuális architektúrájának teljes potenciálját az AMD, amely 2020 elején bemutathatja a piac első 64 magos asztali processzorát.

A harmadik generációs Threadripper platform mai megjelenésével párhuzamosan biztossá vált, hogy csúcskategóriás platformjából is minden kiprésel az AMD. Egy kiszivárgott dia alapján a tervezőcég a maximumra, azaz 64-re emeli a HEDT kategória magszámát. A 2020-ra datált Threadripper 3990X ennek megfelelően 128 darab végrehajtószálat, illetve 288 megabájt gyorsítótárat kínál majd 280 wattos TDP-keretbe zsúfolva.

A részleges specifikációk alapján az asztali modell alapját az Epyc 7H12 adhatja, amely 2600 MHz-es alapórajellel, illetve 3300 MHz-es turbóval rendelkezik. Bár a frekvenciák jelentősen elmaradnak a ma megjelenő 3970X értékeitől, a célpiac számára így is számottevő gyorsulást jelenthet a kiszivárgott csúcsmodell. A Threadripper 3990X-szel ugyanis elsősorban az otthoni munkaállomásokat célozhatja az AMD, vagyis olyan szoftveres környezeteket, amelyek jellemzően remekül skálázósnak akár 16-32 mag felett is. Az AMD tervét alátámasztja, hogy három eltérő chipkészlet jelenik majd meg a harmadik generációs HEDT platformhoz.

Első körben a november elején bemutatott TRX40-re épülő alaplapok kerülhetnek piacra a mai napon. Ezt követheti valamikor 2020 elején a TRX80, melyek egyik sajátossága lesz, hogy a 32-nél több maggal rendelkező processzorokat is támogatni fogják. Ennyi végrehajtót bizonyos esetekben már nem képes maradéktalanul kiszolgálni 4 darab memóriacsatorna, ezért az Epyc-hez hasonlóan akár 8 csatorna kezelésére is képesek lesznek a termékek. Ezzel együtt a PCI Express vonalak száma is nőhet, elméletben akár 128 darabra.

Utóbbi magas számot ugyanakkor várhatóan csak a WRX80 chipsetre épülő lapoknál lehet majd maradéktalanul kiaknázni, amit az AMD kifejezetten az asztali munkaállomásokhoz tervez. Arról egyelőre nincs pontos információ, hogy ez miben nyújt majd többet a TRX80-nál, ugyanakkor a rengeteg PCI Express sáv vélhetően kapóra jön majd bizonyos, több gyorsítókártyával és SSD-vel felvértezett konfigurációk esetében.