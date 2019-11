Üzembe állította első 5G-s állomását a DIGI

Saját céghálózatát tekintve másodikként, illetve Magyarországon szintén másodikként élesítette az 5G-s szolgáltatást a DIGI. Az új generációs hálózat elérhetősége egyelőre erősen korlátozott, mindössze egyetlen budapesti állomás jelére csatlakozhatnak a kompatibilis 5G-s telefonok- továbbra is teljesen ingyen.

Immár a DIGI-nek is van 5G-s hálózata Magyarországon, bár a távközlési cég egyetlen budapesti 5G-s állomását talán túlzás hálózatnak nevezni - ezzel együtt a szolgáltató az eddig megszokott nyitottságot képviselve mindenkit felenged az újgenerációs hálózatra, aki rendelkezik DIGI Mobil tesztelőfizetéssel és kompatibilis 5G-s készülékkel.

Ez egy fontos momentum cégünk fejlődésében, figyelembe véve, hogy majdnem hat hónappal ezelőtt léptünk be a mobilszolgáltatási szegmensbe saját hálózattal

-nyilatkozta Dragoș Spătaru, a DIGI Kft. és az Invitel Zrt. vezérigazgatója, aki a bejelentés kapcsán burkoltan ismét üzent a versenytársaknak és a hírközlési területért felelős hatóságnak: A cég ugyan csak hat hónapja indította el a szolgáltatást, de máris jelen vannak a legfejlettebb technológiák a hálózatban, és a jelek szerint az sem riasztja el a szolgáltatót, hogy az NMHH nem vette nyilvántartásba éppen azon az aukción, melyen újabb 5G-s spektrumot szerezhetne, szerezhetett volna.

5g-s sebességteszt egy 5g-s xiaomi készülékkel (fotó: hwsw)

Márpedig a jelenlegi spektrumkerethez égető szükség lenne további kapacitást biztosító frekvenciablokkokra, akár 2G/4G, akár 5G szolgáltatásokról van szó. A szolgáltató most üzembe helyezett 5G-s állomása egyébként a 3,4 GHz-es frekvenciasávban üzemel egy 20 MHz-es blokkot felhasználva - ehhez a spektrumhoz a DIGI még 2016-ban jutott hozzá azon az értékesítési eljáráson, ahol rajta kívül a Vodafone is befutó volt, a két másik versenytárs, a Telekom és a Telenor viszont el sem indult.

A DIGI elsőként Romániában kapcsolta be kereskedelmi 5G szolgáltatását június végén először a fővárosban, Bukarestben, majd több nagyvárosban is elérhetővé vált egy a magyarországinál jóval kiterjedtebb 5G-s hálózat. Az 5G-s elérésnek sem a román, sem a magyar hálózaton nincsenek extra költségei: aki kompatibilis készülékkel rendelkezik, az bármilyen külön beállítás nélkül csatlakozhat az 5G-s állomásokhoz. A hálózati elemeket Magyarországon az Ericsson szállítja a DIGI részére, alighanem a svédeket fogja választani a Telekom is a saját 5G-s hálózatához elsődleges beszállítónak - amikor a piacvezető végre 5G-s spektrumhoz jut.

A HWSW rögtönzött tesztje szerint a DIGI 5G-s bázisállomása ebben a konfigurációban nagyjából akkora kapacitást képes biztosítani, melyet a három nagy operátor általában egy jó tartalékokkal rendelkező 4G-s állomással szolgáltat. Vagyis ideális körülmények közt 150-180 Mbps a letöltési sebesség, a gyakorlatban azonban inkább 80-100 Mbps tapasztalható kültéren, beltéren ennél valamivel kevesebb. A kompatibilitással is akadnak még problémák, a nálunk lévő Huawei Mate 20 X 5G tesztkészülék ugyanis hiába jelzett 5G-s kapcsolatot, valójában csak 4G-s sebességgel kapcsolódott a hálózathoz - ez ugyanakkor éppúgy lehet a készülékszoftver problémája, mint hibás hálózati konfiguráció.

A DIGI a további terveket illetően közölte, több különböző helyszínen teszteli majd a technológiát és később – az eredményektől és a spektrumelosztástól függően – meghatározásra kerülnek a megvalósítás további részletei is.