Ígéretes képességekkel indul a Vodafone TV

A Vodafone régóta dédelgeti azt az álmát, hogy konvergens szolgáltatóként vezetékes- és mobilszolgáltatásokat egyaránt kínáljon ügyfeleinek. A UPC felvásárlása ennek az álomnak egyfajta beteljesülése, de a szolgáltatónak más módja is van arra, hogy ütőképes csomagokat kínáljon több százezer potenciális előfizetőnek. Ennek a csomagnak az egyik legérdekesebb része a Vodafone TV.

Néhány évvel ezelőtt valószínűleg senki nem gondolta volna, hogy a Vodafone Magyarországon valaha tényezővé válhat a vezetékes távközlési szegmensben, aztán tavaly hirtelen minden megváltozott, amikor a cég anyavállalata bejelentette, több piacot, így a magyart is érintően felvásárolja a Liberty Global helyi leányvállalatait - azaz itthon a UPC Magyarországot. Ám a Vodafone-nak már akkor is voltak tervei a vezetékes szerepvállalást illetően, mielőtt ez a frigy létrejött volna.

BETELJESÜLT ÁLOM

Ennek a tervnek, vagy inkább üzleti modellnek az alapja a hírközlésszabályozó szerv, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság úgynevezett L3 nagykereskedelmi szolgáltatások elérhetőségét szabályozó piachatározata, mely kötelezően előírja a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóknak, hogy vezetékes hálózataikon szabályozott feltételek mellett bitfolyam-hozzáférést nyújtsanak partnereiknek. A Vodafone és a Telekom között megkötött nagykereskedelmi megállapodásnak köszönhetően a brit tulajdonban lévő operátor a Telekom, mint inkumbens szolgáltató szabályozott szolgáltatási területein használhatja a Telekom DOCSIS és FTTH alapú infrastruktúráját, amiért cserébe természetesen fizet a cégnek.

Ebből adódóan a Vodafone képessé válhat minden, a fent említett két új generációs technológiát használó Telekomos infrastruktúrával lefedett és a szabályozás alá bevont területen vezetékes szélessávú szolgáltatás nyújtására. Erre épülve jönnek hamarosan azok az új Vodafone internetcsomagok, melyek a UPC jelenlegi portfóliójához igazodva 150-500 Mbps letöltési sávszélességet kínálnak végpontonként - ott is, ahol a UPC infrastruktúrája egyáltalán nem érhető el.

Mediabox, a Vodafone TV lelke

A vezetékes internethozzáférésnél lényegesen meghatározóbb hírközlési szolgáltatás a műsorterjesztés - itt a Vodafone ahelyett, hogy a Telekom mára már meglehetősen korossá vált IPTV platformjának kvázi viszonteladójává vált volna, saját, csoportszinten fejlesztett megoldását hozta el Magyarországra. Ez a Vodafone TV, melyre a szolgáltató általános szerződési feltételei alapján mától minden Vodafone Csoporthoz tartozó dolgozó előfizethet.

Amint azt Lennert Márton, a Vodafone lakossági termék marketing és tartalomért felelős igazgatója lapunknak elmondta, a szolgáltatásra átmeneti ideig – legkésőbb 2020. január 31-ig – a Vodafone Csoport dolgozóitól fogadnak be igénybejelentést, az átfogó, országos kereskedelmi rajtra ezt követően kerül sor, mivel a nagykereskedelmi megállapodás értelmében a folyamatok részletes kidolgozása még zajlik a Telekom és a Vodafone között. Ráadásul a Vodafone az új IT rendszerén kínálja majd a lakossági vezetékes szolgáltatását, amit szintén tesztelni kíván a szolgáltató.

A kiterjedt tesztelésre már csak azért is szükség van, mivel egyelőre a Vodafone TV a hozzáférés jellegéből adódóan egy best effort jellegű hálózaton, tehát nem menedzselt környezetben működő tévészolgáltatás. Ennek az egyik legkézenfekvőbb hátránya, hogy a szolgáltatás minősége jelentős mértékben kitett a helyi hálózat aktuális terheltségének.

LINEÁRIS- NONLINEÁRIS MIX

Ugyanakkor a Vodafone TV az egyik legösszetettebb, legszélesebb funkcióválasztékot kínáló tévéplatform lesz hazánkban, amely alapvetően közvetlenül a video tartalmakkal igyekszik megnyerni a nézőt, összekeverve a lineáris és nem-lineáris tartalomfogyasztást – mondta el a HWSW-nek Lennert. A rendszer alapja egy tenyérnyi, dizájnos set-top box (Vodafone Mediabox), ami a többi szolgáltatónál jellemzően megtalálható ormótlan, sokat fogyasztó beltéri egységekhez képest már ránézésre is valóságos felüdülés, de legalábbis nem kell keresni azt a helyet a tévéállványon, ahol minél kevéssé feltűnően elrejthető. A manapság divatos trendekkel ellentétben a beltéri egységen nem Android fut, ebből kifolyólag az Android TV platform applikációi sem telepíthetők rá. A Vodafone helyette egy saját felhasználó felülettel ellátott, alapvetően HTML-alapú kezelőfelületet fejlesztett, melyhez azért viszonylag könnyedén lefejleszthetők applikációk, egy részük pedig már rendelkezésre is áll.

A Vodafone TV platform tartalmai egy központi hazai szerverről érhetőek el, így bármilyen eszközön megtekinthetőek jogosultság alapon az ügyfelek személyes tartalmai, például a felvételek is (NPVR). A Mediabox más piaci megoldásokkal ellentétben az interfészt teljes egészében lokálisan jeleníti meg, a kis beltéri egység a HWSW által látott demó alapján elegendő számítási kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy az egyébként dizájnos felület kezelése teljesen folyamatos, döccenésektől mentes legyen.

A felület szerencsére kellően letisztult ahhoz, hogy ne kizárólag a digitális natívok igazodjanak el rajta, a rendszer főképernyőjén alapvetően négy blokkba gyűjtve jelennek meg a tartalmak: az elsőben egy perszonalizált, azaz a korábbi "fogyasztás" alapján működő ajánló látható és itt találhatók az elmentett tartalmak is. A második a lineáris tévécsatornákat listázza (itt is azokat mutatja, melyeket a legtöbbször szoktunk nézni), a harmadikban pedig a videotár tartalmai jelennek meg. A negyedik blokkban találhatók az applikációk, melyek számát folyamatosan fogja növelni a szolgáltató, ezzel is teljesebb tartalomfogyasztási élményt kínálva az ügyfeleknek. A Vodafone TV minden eddigi piaci megoldásnál jobban épít a perszonalizációra, a cég szerint egészen szofisztikált ajánlórendszer áll a háttérben, mely erősen támaszkodik a csatornák és műsortulajdonosok által biztosított metaadatokra.

A Vodafone TV-hez természetesen jár mobilalkalmazás is, mely a beltéri egységgel összehangolva a magyar piacon egyedüliként képes arra, hogy egy élő adás (vagy bármilyen egyéb tartalom) képét átadja mobilról TV-re és vissza. Szintén teljesen egyedi megoldás a honi mezőnyben a gyereksarok, vagy kid's corner, melyet aktiválva a Mediabox menüje, illetve a tartalomkínálat a gyermekek igényeinek megfelelően teljesen átalakul. Ebből az üzemmódból csak PIN ismeretével lehet kilépni, emellett a képernyőidőt is lehet szabályozni a szoftverből, ezzel elkerülve, hogy a csemete az engedélyezett négynél több Peppa malac epizódot tekintsen meg.

TECHNOLÓGIAFÜGGETLEN MEGKÖZELÍTÉS

A szolgáltatás a Vodafone szerint eleinte a UPC két, szélső értéket képviselő TV-s díjcsomagja közé ékelődik majd, ami a lineáris tartalomválasztékot illeti, emellett egyes csatornáknál elérhető lesz timeshift és rögzíthető adás lehetőség is. A Vodafone Mediabox érdekessége, hogy az IP jel mellett a beépített DVB-C tunerének segítségével digitális kábeltévét is képes fogni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatás a jelenlegi több százezer UPC-s háztartásnál is használható lesz majd, kiváltva a Liberty tulajdonában maradt Horizon platformot.

Ebből már nem különösebben nehéz kikövetkeztetni, hogy a Vodafone célja, hogy technológiától (streaming, DVB-C) függetlenül ugyanazt a tartalmat tudja kínálni tévéelőfizetőinek ugyanazzal az eszközzel. A rendszer bevezetése a meglévő Horizon boxok cseréje miatt (ez már csak azért is elkerülhetetlen, mivel a Horizon platformra idővel lejár a Vodafone licence) óriási kiadással jár, nem véletlen, hogy a Vodafone lépcsőzetesen tervezi az új tévészolgáltatás bevezetését. Az ütemterv szerint a dolgozói tesztet követően várhatóan valamikor januárban először a telekomos területeken élők juthatnak hozzá a Vodafone TV-hez, később pedig fokozatosan, a jelenlegi UPC-s háztartásokban cserélhetik ki az eszközöket – fejtette ki Lennert.

A Vodafone TV új termék lévén azért láthatóan küzd néhány gyermekbetegséggel is. Ebből az egyik legfájóbb, hogy a platform ajánlórendszere az induláskor nem támogatja a több profil kezelését, azaz a család összes tagja beadja a saját tartalomfogyasztási szokásait a "közösbe". Egyelőre az is borítékolható, hogy a magyar Vodafone TV az induláskor nem fog bővelkedni az applikációkban, pedig a platform egyik legerősebb támpillére az alkalmazásháttér. Bár ma már egyre kevesebbeket érint, szintén hiányosságként említhető, hogy a beltéri egységen kizárólag HDMI-kimenet található, vagyis a régebbi, SCART bemenettel rendelkező tévékészülékek tulajdonosainak új tévére, de legalább egy átalakítóra lesz szükségük.

A rendszer létesítése sem feltétlenül olyan sima ügy, ahogy azt általában megszokhatták azok, akik egy cégnél fizetnek elő minden vezetékes szolgáltatásra. A Telekommal kötött nagykereskedelmi szerződés értelmében így telepítéskor először egy Telekomos szerelő száll ki a címre, aki kihúzza a végpontig a kábelt (technológiától függően koax vagy optikai), majd ezt követően érkezik egy Vodafone-os szakember, aki a szolgáltató home gateway-ét ráköti erre a kábelre. Ez már csak azért is felesleges körnek tűnhet, mivel az induláskor ez a home gateway gyakorlatilag ugyanaz a Sagemcom gyártmányú eszköz, amit a Telekom is használ, csak éppen Vodafone-os szoftver fut rajta.

A Vodafone ígérete szerint a legtöbb gyermekbetegségre hamar születik majd megoldás, az újabb, várhatóan féléves gyakorisággal érkező szoftververziókkal jönnek majd az új funkciók. A Vodafone TV azonban műszaki szempontból már így is, kezdetleges állapotában is a magyar tévépiac egyik, ha nem a legfejlettebb platformja, amit legfeljebb a Telekom saját, várhatóan jövőre debütáló MediaFirst-alapú megújult IPTV rendszere szorongathat majd meg.