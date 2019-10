Újabb milliárdokat költ a Netflix eredeti tartalomra

Tovább növeli adósságát a Netflix annak érdekében, hogy bővítse eredeti tartalmainak listáját. Így lehet fenntartani a növekedést az egyre nagyobb konkurencia mellett a cég szerint.

Még 2 milliárd dollárt szán a Netflix saját tartalomra a közleménye szerint, amellyel még tovább növeli (szeptemberben 12,43 milliárd dolláron álló) adósságát, és ezzel együtt 2019-ben előreláthatólag összesen 15 milliárd dollárt költ tartalmakra. Még nem lehet pontosan tudni, hogy a pénzt a streaming cég tartalmak felvásárlására, gyártására, fejlesztésére vagy egyéb befektetésekre költi. A cél viszont mindenképpen az eredeti tartalmainak kiegészítése lesz, akár amerikai, akár az Egyesült Államokon kívüli sorozatokkal, filmekkel kapcsolatban.

November 27-28-án ismét HWSW mobile! (x) A legnagyobb hazai digitális termékfejlesztési konferenciára most kedvezményesen lehet regisztrálni! 2 nap, 1000 látogató, dedikált workshopnap.

Elég nagy nyomás nehezedik ugyanis mostanában a vállalatra a konkurensek miatt, hogy bővítse saját műsorlistáját. A legnagyobb kihívást valószínűleg a jövő hónapban érkező Disney+ jelenti, amely korábban pont a Netflix alól húzta ki tartalmait, hogy megteremtse saját streaming szolgáltatását. Ezáltal a Netflix elég nagy vetélytársat szerez a gyerekeknek és családoknak szóló filmek területén. Emelett az Apple TV+, az HBO Max és egyéb kisebb amerikai konkurensek is folyamatosan szorongatják a vallalat piaci pozícióját. Bár egy az egyben a vetélytársak nem tudnák elszippantani a streaming cég nézőközönségét, de a növekedést képesek lassítani.

Mindez abból is látható, hogy a bejelentés a múlt heti pénzügyi negyedéves jelentést követően érkezett, amelyben a vállalat a várakozásoknál szerényebb eredményekről számolt be. A harmadik pénzügyi negyedévben a várt 5,25 milliárd dolláros bevétel helyett 5,24 milliárd dollár érkezett. A csapást viszont inkább a helyi közönség lassulása jelentette, ugyanis a várt 802 ezer új előfizető helyett ezúttal csak 517 ezer érkezett. A nemzetközi terjeszkedés viszont pótolta az amerikai előfizetőszámot, mivel 6,3 millió új fizetős netflixező jött a 6,2 millió helyett - így a befektetők is pozitívan reagáltak a múlt heti eredményekre.

Hosszabb távon viszont a Netflix az eredeti tartalmak gyártásában látja a növekedés kulcsát, ezért nem is sajnálja a pénzt a befektetésre, még az adósságállomány növekedés ellenére sem. Reed Hastings vezérigazgató a pénzügyi negyedéves jelentés kapcsán tartott elemzői konferenciahíváson is kifejtette, hogy nem fél merész lépéseket tenni, ha a várható üzleti haszon is elég magas. Bár a Netflix-vezér is elismerte, hogy nem minden üzleti kísérlet kifizetődő, de a hatalmas előfizetői bázis megenged némi kísérletezést a projektekkel. Hastings a beszámolóban hozzátette, hogy az online videós szolgáltatátsok még mindig inkább a hagyományos televízióműsorokkal versenyeznek, nem pedig egymással. Ennek ellenére biztosan nem véletlen, hogy a Netflix pont a a Disney+ megjelenése előtt döntött úgy, hogy újabb milliárd dollárokat fektet a saját tartalmakba, és jövőre még tovább szeretné növelni a befektetést.