Videokártyás tüzijátékot hozhat 2020

Régen látott izgalmakat (és fejlődést) hozhat 2020 közepén a videokártyák piaca. Az Nvidia mellett az AMD, illetve a piacra bő két évtized után visszatérő Intel is vadiúj videokártyákat mutathat be.

Iparági pletykák szerint az Nvidia valamikor a jövő év első felében, várhatóan május-június környékén mutathatja be vadiúj, Ampere kódnévre hallgató generációját, mely az elvárások szerint jelentős előrelépést hoz majd. A nagy konkurens AMD is új fejlesztéssel készül. A házon belül állítólag csak "Nvidia Killer" jelzővel illetett grafikus egységekkel szorosabbá válhat a régi rivális versenye. Ezzel nagyjából egyidőben az Intel is beszáll a meccsbe, amely a fejlesztéseket vezénylő Raja Koduri egyik friss utalása alapján hasonló időben, 2020 júniusában dobhatja piacra újkori videokártyáinak első sorozatát.

Machine learning és Scrum alapozó képzések indulnak! (x) A HWSW októberben gyakorlatorientált, 10 alkalmas, 30 órás online képzéseket indít.

A jövő évre datált bemutatók sorát az Nvidia nyithatja. Az Ampere kódnevű fejlesztés már elnyerte végleges formáját, a tervezőcég pedig már a piacra dobáshoz nélkülözhetetlen certifikációk megszerzésén dolgozik. Bár a mikroarchitekúráról eddig jóformán semmilyen információ nem látott napvilágot, a Digitimes egy korábbi cikke szerint az Ampere mind a teljesítményen, mind pedig a hatékonyságban komoly előrelépést jelent majd a Turinghoz képest.

A várhatóan tetemes javulás alapját a 7 nanométeres gyártástechnológia adja, melyet iparági pletykák szerint a Samsung szolgáltat majd. Bár az Nvidia hivatalosan még nem erősítette meg, hogy a gyártással a Samsungot bízta meg, Yoo Eung-joon, a tervezőcég igazgatója, Yoo Eung-joon egy sajtórendezvényen elismerte, hogy a 2020-ban megjelenő fejlesztését már Dél-Koreában "öntik" szilíciumba. A Samsung nem lenne teljesen új partnert az Nvidia számára. A 2016-ban bemutatott Pascal GPU-k termelésének oroszlánrészét a TSMC végezte, a kisebb, GP107-es modell gyártását azonban végül a Samsung nyerte el. A tervezőcég lépése elsőre furcsának hatott, az ugyanis az elmúlt nagyjából két évtizedben rendkívül hűséges volt tajvani bérgyártójához. Az Nvidia döntése egyébként még számottevő előnyt is jelenthet, az TSMC ugyanis manapság kapacitásgondokkal küzd, amelynek egyik elszenvedője épp a konkurens AMD.

Utóbbi szintén készül új videokártyákkal, bár egyelőre ezekről sincs sok információ. A RedGamingTech egy korábbi híre szerint a chiptervező különösen optimista a jövőre datált fejlesztéseivel kapcsolatban. Amennyiben az elnevezések helytállóak, a 2020-ra pletykált kártya (vagy kártyák) az idén bemutatott, vagy egy ahhoz meglehetősen hasonló RDNA architektúrára épülhet. Mindez viszont azt jelentené, hogy az AMD elsősorban gyártástechnológiára alapozhatja a fejlődése oroszlánrészét. A tervezőcég már korábban közölte, hogy a jövőre érkező termékei "7nm+" technológiára épülhetnek, amely jó eséllyel a TSMC CLN7FF+ kódnevű fejlesztését takarja. Az EUV-s eljárás az AMD által jelenleg alkalmazott első generációs 7 nanométerhez képest viszonylag szerény előrelépést kínál. A tajvani bérgyártó körülbelül 20 százalékkal magasabb tranzisztorsűrűséget, illetve 6-12 százalékkal alacsonyabb disszipációt vár a "sima" 7 nanométerhez képest, amelyre a már piacon lévő Navi GPU-k is épülnek.

A nevető harmadik?

Az AMD és az Nvidia konkurálását kétségkívül színesítheti az Intel visszatérése, amely 2020 júniusában dobhatja piacra Arctic Sound kódnevű fejlesztését. Korábbi pletykák szerint Ezt az Intel eredetileg videostreaming gyorsításhoz fejlesztette, a 2017 őszén leszerződtetett Raja Koduri aktív közreműködésével azonban egy kifejezetten játékosokat célzó variáns is készül belőle. Az Arctic Sound már a Gen12-es grafikus mikroarchitektúrára épül, amely számottevő előrelépést jelenthet a jelenleg integrált GPU formájában piacon lévő Gen11-től.

Azt egyelőre homály fedi, hogy mekkora átfedés lesz a két generáció között, tehát a Gen12-t esetleg az alapoktól rajzolták újra, vagy a már ismert architektúrát gondolták (még) tovább. Annyi azonban már bizonyos, hogy a termékek Az XE (stilizáltan Xe) márkanév alá érkező videokártyákkal a tervek szerint a belépőszintű integrált megoldásoktól kezdve a nagy adatközpontokig, a komplett GPU-s piacot megpróbálja majd lefedni az Intel.