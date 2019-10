Játékstreaming platformot vesz a Logitech

A népszerű Streamlabs 89 millió dollárért kerül a vállalat birtokába.

A játékstreaming piacon is szerencsét próbál a Logitech, a cég bejelentette, felvásárolja a Streamlabs vállalatot, a népszerű Streamlabs OBS közvetítőapp fejlesztőjét. A Logitech mintegy 89 millió dollárt csenget ki a cégért, amelynek termékével saját, játékos üzletágát egészíti majd ki.

A Streamlabs OBS rendkívül népszerű a játékstreamelők körében, az 1,6 millió havi aktív felhasználót tudhat magáénak, a cég szerint továbbá tavaly január óta platformján összesen 161 millió órányi tartalmat streameltek a játékosok. Mindezek mellett a Twitch felhasználók mintegy 70 százaléka használja a szoftvert. A cégnek egy mobilos streaming alkalmazás is van a tarsolyában, amely jelenleg mintegy 480 ezer felhasználót tudhat magáénak.

A közvetítőplatform egyik erőssége, hogy rendkívül felhasználóbarát felülettel dolgozik, így a kezdő streamelők körében is népszerű választás. A megoldás továbbá nem csak Twitch-csel használható, azzal a YouTube-ra, Mixerre vagy épp Facebookra is lehetőség van vele közvetíteni. A platform felvásárlásából egyébként a játékosok is profitálhatnak, hiszen azzal, hogy a Streamlabs OBS a Logitech tulajdonába kerül, sokkal jobb és átfogóbb integrációra nyílik lehetőség a közvetítőszoftver és a gyártó saját hardverei, főként webkamerái és mikrofonjai között.

Idő közben egyébként maga a Twitch is igyekszik belépni a területre a nemrég megjelent Twitch Studio közvetítőszoftverrel, így a Streamlabsnek is egyre komolyabb versenyben kell helytállnia, amihez jól jöhet a Logitech által biztosított hátszél. A felvásárlás a játékstreamelők mindennapjaira nem lesz hatással, a Streamlabs OBS változatlanul ingyenesen használható marad, és ahogy eddig, továbbra is támogatja majd a Windows, iOS és Android platfromokat egyaránt - a jövőben a lista ráadásul a cég ígérete szerint további rendszerekkel bővül.