Mobilappot kap a GitHub

A béta verziós app mellett a cég új értesítési felületet és több más újdonságot is bejelentett.

Új funkciókkal és mobilappal bővül a GitHub - derült ki a Microsoft tulajdonában lévő cég idei GitHub Universe konferenciáján. Az app mellett több béta verziós újdonság is érkezik a szolgáltatásba.

Az új GitHub Mobile alkalmazás első körben iOS-en rajtol el béta címkével, de a vállalat ígérete szerint Androidon is hamarosan elérhető lesz. Az appban lehetőség nyílik a bejövő értesítések kezelésére, a kódok ellenőrzésére, pull requestek összefésülése, illetve visszajelzések megosztására is - a szoftver továbbá sötét üzemmódot is kap, illetve okostelefonon és táblagépen egyaránt használható. Arra persze a cég sem számít, hogy a fejlesztők mobileszközeiken kódolnak majd, mindenesetre a projektek követéséhez út közben és a kollaborációhoz hasznos lehet az új mobilapp.



Az alkalmazás mellett a cég az értesítéseken is csiszol, és az emailes jelentések helyett saját asztali felületét egészíti ki egy "postaládával". Az egyelőre szintén béta zászló alatt rajtoló Inboxban gyűjti össze a rendszer a különböző projektekre vonatkozó értesítéseket, amelyek között lehetőség nyílik szűrőkkel kiválogatni az éppen releváns információkat - a megoldás a mobilappban is elérhető lesz.

A vállalat a kódon belüli navigációt is igyekszik egyszerűbbé tenni - a referenciák és definíciók kikeresése egy ideje már béta formában elérhető a felületen, ezt a cég most több új programnyelvre is kiterjeszti, a funkció már a Ruby, Python és Go repositorykban is elérhető. Ugyancsak bétában rajtolnak az előre beállítható emlékeztetők, amelyekkel a kiválasztott Slack csatornákra küldhetők értesítések.

Hét kedvenc előadónk az idei HWSW mobile!-ról (x) 90 fős előadó lesz a konferencián, segítve az eligazodást, kiemeltük neked a hét kedvencünket.

Mindezeken túl a vállalat Feature Preview kezdeményezését is bejelentette, a megoldással azokat a fejlesztőket célozza, akik az éles rajt előtt kipróbálnák a platform egyes új funkcióit. Az érdeklődők már most megtalálják az új felületet a GitHub beállításai között, ahol kiválaszthatják, melyik új funkciókkal ismerkednének meg már a béta időszakban.

De nem csak a béták sora gyarapodik, több, eddig tesztverzióban elérhető megoldás stabil fázisba lépett. Ilyen az egy éve bemutatott GitHub Actions, amelynek fejlesztéséhez egyebek mellett a Google, az AWS és a Twilio is hozzájárult. Az Actions egy munkafolyamat automatizációs megoldás, CI/CD-vel kiegészítve: a szolgáltatással az adott kód build, tesztelési és deployment folyamatai is GitHubról elvégezhetők, valamint a kódbázis ellenőrzését és az ágkezelést is egyszerűbbé teszi. Szintén stabil fázisba lépett a korábban GitHub Package Registry néven ismert GitHub Packages, amellyel a forráskód és a különböző package-ek egy helyen, integrált engedélykezelés mellett érhetők el. A publikus repositoryk esetében mint az Actions, mind a Packages ingyenesen használható.