Gyűjti a fejlesztőket a HMS-hez a Huawei

Világszintű toborzókampánnyal próbálja rávenni a külsős fejlesztőket a Huawei fogyasztói üzletága, hogy applikációikat tegyék kompatibilissé a kínai cég saját alkalmazás-ökoszisztémájával, a Huawei Mobile Services-sel.

Más lehetősége nemigen lévén az európai életben maradásra, gőzerővel igyekszik fejlesztőket állítani saját, Huawei Mobile Services (HMS) nevű alkalmazás-ökoszisztémája mellé a kínai Huawei Technologies fogyasztói üzletága. Az elsősorban okostelefonokat és tableteket gyártó és fejlesztő divízió lényegében májusban vesztette el annak a lehetőségét, hogy új készülékeire licencelje a Google Play Services keretrendszert - a HMS-t ennek kiváltására hívta életre a gyártó, mely a nyolc éve létező AppGallery alkalmazás-piactérrel karöltve próbálná kárpótolni az alap androidos appokat.

Bár a Google által licencelhető, kulcsfontosságú alkalmazások, így például a YouTube vagy éppen a Gmail bizonyára soha nem fognak megjelenni az AppGalleryben, a Huawei láthatóan bízik abban, hogy sikerül fejlesztők tömegét rávenni saját androidos alkalmazásuk portolására. Bár a Play Services nélküli androidos termékvonalba már olyan, egyébként szintén rendkívül tőkeerős amerikai cégnek is beletört a bicskája, mint az Amazon vagy épp a Microsoft, a Huawei joggal bízhat abban, hogy a cég több százmilliós potenciális felhasználói bázisa kellően attraktív méretű felvevőpiac lehet az alkalmazásfejlesztők számára ahhoz, hogy a Play Store mellett az AppGalleryben is szerepeltessék appjaikat.

A gyártó szerint a HMS-be eddig nagyjából egymillió fejlesztő regisztrált. Bár a régiós arányokról egyelőre nem közölt részleteket a gyártó, feltételezhetően ezek jelentős része eleve olyan kínai partner, akik félig-meddig kényszerűségből eddig is jelen voltak alkalmazásaikkal a Huawei készülékein globálisan. A Huawei most azt a célt tűzte ki, hogy világszerte kibővítse a választékot, melyet elsősorban a fejlesztők munkáját megkönnyítő kezdeményezésekkel próbál megvalósítani.

Így például a Huawei könnyebbé tette az integrációt azáltal, hogy megnyitotta a HMS alapképességeit és szolgáltatásait - a 14 nyitott HMS szolgáltatásból kilenc alapszolgáltatás, öt pedig úgynevezett növekedési szolgáltatás. A Huawei emellett az alkalmazások könnyebb terjesztése érdekében is igyekszik segítséget nyújtani a fejlesztőknek, akiknek a gyártó szerint annyit kell tenniük, hogy eljuttatják alkalmazásaikat a Huawei Ability Gallerybe, ezt követően a cég a platform egységes disztribúciós szolgáltatásait használja annak érdekében, hogy az alkalmazás eljusson a különböző típusú és formátumú eszközökre. A cég mindezek mellett lehetőséget kíván teremteni olyan alkalmazások futtatására is, melyek telepítés nélkül is működnek (quick appok).

Egyelőre nagyon egyszerű bekerülni az AppGalleryba, a piacon lévő készülékek ugyanis támogatják a GMS-t (Google Mobile Services). Amennyiben ez később bármilyen okból megszűnne, úgy az érintett elemeket a HMS megfelelő részegységeire kell cserélni ahhoz, hogy olyan alapvető funkciók is tovább működhessenek, mint push üzenetek vagy a helymeghatározás. Bár ehhez nem kell nulláról újraírni az appot, ez már több fejlesztői órát is kívánhat. A megfelelően elkészített alkalmazás feltöltéséhez első körben egy egyszerű regisztráció, majd egy ellenőrzés szükséges. Miután a Huawei meggyőződött arról, hogy a feltöltő valóban eljárhat a fejlesztő/tulajdonos nevében, a szoftvert a szokásos vizsgálatoknak veti alá, az esetleges kártékony kódok, vírusok kiszűréséhez.

A magyar piacra is

A fejlesztők, illetve az alkalmazások begyűjtése idehaza is elkezdődött. A folyamatnak hála már nagyjából két tucat magyar alkalmazás található meg az AppGallery. A listán a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer szoftverei mellett olyanok is szerepelnek, mint az Időkép vagy a Köpönyeg appja, a Menetrendek.hu, illetve az ugyancsak magyar fejlesztésű diagnosztikai alkalmazás, az AIDA64. A Huawei idehaza is igyekszik minél szélesebb körben, közérthetően kommunikálni alkalmazásboltjának működését, illetve annak lehetőségeit. A vállalat egyik célja, hogy exkluzív appokkal népszerűsítésre kínálatát, így a jövőben előfordulhat, hogy egy szoftver elsőként az AppGalleryban jelenik majd meg, vagy kizárólag ott lesz elérhető.

A HMS platformmal egyébként jelenleg a cég szerint 45 ezer app működik együtt - látható, hogy ha valóban saját alkalmazás-ökoszisztémát kell kiépítenie a cégnek, az hosszú és nehéz feladat lesz. A Huawei ugyanakkor a globális nagyágyúk mellett a lokális piacokra is ráfekszik a siker érdekében, így Magyarországon is igyekszik minél több fejlesztőket toborozni a HMS mellé. Hazánkban az első Huawei Developer Day-t éppen a HWSW mobile! termékfejlesztési konferencia keretén belül rendezi meg a cég november 27-én.