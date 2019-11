Saját fizetési szolgáltatást indít a Facebook

A Facebook Pay az Instagramra, Messengerre, WhatsAppra és a Facebookra is kiterjed majd - első körben azonban csak az Egyesült Államokban lesz elérhető.

Bejelentette saját fizetési szolgáltatását a Facebook: a tech-óriások körében elterjedt nevezéktannak megfelelően Facebook Pay névre keresztelt megoldást a cég a Messenger, Instagram és a WhatsApp felületén vezeti be, ahol a felhasználók mentett fizetési adataikkal egyszerűen vásárolhatják meg a kiszemelt termékeket.

A vállalat a szolgáltatás használatát igyekezett a lehető legegyszerűbbé tenni, ahhoz a Facebook vagy Messenger (illetve később a többi elérhető szolgáltatás) felületén kell a beállítások között a Facebook Pay opciót kiválasztani, majd megadni a kívánt fizetési adatokat. Ezután a következő fizetésnél már használható is a megoldás. A Facebook Pay engedélyei egyenként szabályozhatók a különböző alkalmazásokban, így lehetőség van azt csak a kiválasztott appban használni, a vállalat nem élesíti automatikusan minden szolgáltatásában. A fizetési megoldás felületén követhetők a költési előzmények, a vállalat továbbá valós idejű, chates támogatást ígér a felhasználóknak. A cég arra is kitér, hogy a megoldás teljesen külön áll a Libra kriptovalutájához tartozó Calibra tárcától.

A Facebook Pay a bank- és hitelkártyák mellett PayPallel is használható, a tranzakciók feldolgozásához pedig a cég világszerte több fizetésfeldolgozóval is együttműködik, beleértve az említett PayPalt, illetve a Stripe-ot is. A fizetési adatokat a Facebook titkosítva tárolja, illetve több csalásellenőrző rendszert is használ az illetéktelen fizetések kiszűrésére - az egyes fióktevékenységekről pedig folyamatosan tájékoztatja a felhasználókat.

Az fizetéseknél az azonosításhoz igény szerint PIN, vagy biomterikus megoldások is bevethetők, mint az ujjlenyomat-olvasók, vagy az az Apple Face ID-jához hasonló arcfelismerési megoldások - közleményében a Facebook külön kiemeli, hogy itt sem jutnak el a céghez a felhasználók biometrikus adatai. A tranzakciós adatokkal kapcsolatban azonban már más a helyzet, a ZDNet szerint ugyanis a cég elismerte, hogy azokat célzott hirdetések kiosztásához felhasználja majd - noha ennek bizonyos részeiről, egész pontosan az emailben küldött marketinganyagokról lehetőség van leiratkozni.

A Facebook Pay még ezen a héten több lépcsőben elérhetővé válik, igaz egyelőre csak az Egyesült Államokban. A rajttal a megoldás még nem terjed ki a cég teljes ökoszisztémájára, így csak a Facebook és a Messenger felületén lesz elérhető, az adománygyűjtések, játékon belüli vásárlások, jegyvásárlások, illetve a cég bizonyos kiválasztott partnereinek Facebook Marketplace oldalairól történő vásárlások során. A közösségi óriás ígérete szerint a későbbiekben folyamatosan bővíti majd az elérhető régiók, alkalmazások és kereskedők listáját.