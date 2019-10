Hárommillió fizető felhasználó a Facebook Workplace-ben

A Facebook céges kommunikációs platformja az elmúlt nyolc hónapban egymillió fizető felhasználóval bővült, most pedig új funkciókat is kap.

Meglepően nagy lendülettel zakatol a Facebook vállalati kommunikációs platformja: a Facebook Workplace átlépte a hárommillió fizető felhasználós küszöböt, azaz február óta több mint egymillió fizető ügyfelet sikerült összegyűjtenie. Az impresszív teljesítményt a közösségi óriás egy sor új funkció bejelentésével ünnepelte, a platformra fókuszáló Flow konferenciáján.

A sort a személyre szabható, felugró értesítések bevezetése nyitja, amelyekkel a vállalatok megbizonyosodhatnak róla, hogy dolgozóik csak munkaidejükön belül jelentkeznek be a Workplace-re - de a platformon már akár képzési tartalmak is létrehozhatók. Utóbbiakkal az adminisztrátorok egy sor bevált gyakorlatot, illetve onboarding vagy továbbképzési tartalmat is egyszerűen válogatott formában juttathatnak el az alkalmazottakhoz.

Mindezek mellett rövid kérdőívek kiküldésére is lehetőség van a szervezeten belül a Workplace Chat segítségével, akár a teljes vállalat, akár annak kiválasztott szeletei részére. A Workplace csoportoknál továbbá az adminisztrátorok már különböző célokat is megadhatnak, a vállalaton belüli csapatok számára, amelynek tagjai saját eredményeiket is megoszthatják a többiekkel.

A tárgyalóba is jön a Portal

A WorkPlace egy sor új videós eszközt is kap, kezdve a Portal támogatásával. A vállalat okoskijelzői így már vállalti környezetben is hatékonyan bevethetők - nem lenne meglepő, ha ez jobb táptalajnak bizonyulna a termékek számára a nappaliknál és hálószobáknál, az okosotthon-szegmensben egyre kiélezettebb verseny, és a cég sorozatos biztonsági botrányai fényében. A Portal kamerája tehát már céges környezetben is bevetheti AI képességeit, amelyekkel képes automatikusan követni az éppen beszélő feleket a kameraképen, és hangjukat is kiemelni, mindeközben kiszűrve a háttérzajt.

A Workplace emellett már a felületére posztolt videók automatikus feliratozását is támogatja, amelyből többek között a hallássérült alkalmazottak is profitálhatnak. A Facebook ezzel párhuzamosan Enterprise Live peer-to-peer videóközvetítési eljárását is elérhetővé teszi a szolgáltatásban, amellyel ígérete szerint egy-egy szervezet hálózatán belül gyorsan, jó minőségű videó streamelhető.

A Facebook a frissítésekkel a vállalati kultúrát is igyekszik felkarolni, a Workplace felületén így már lehetőséget ad a pozitív visszajelzésekre akár egyének, akár csapatoknak, továbbá virtuális jelvényeket is bevezet, amelyekkel jelezhetők az adott alkalmazott releváns adatai, illetve különböző eredményei. Végül de nem utolsó sorban a Workplace Insights funkciója is bővül, több új mérőszámmal is, amelyeket az adminisztrátorok rövidesen használatba vehetnek.

Az újdonságok további szelet foghatnak a Workplace platform vitorlájába, amellyel a Facebook a Slack és hasonló megoldások által is ostromolt vállalati kollaborációs piacból igyekszik kivágni saját szeletét. A közösségi óriás egyik nagy előnye hogy a felület nagyon hasonlóan használható, mint a jól ismert Facebook, így minimális betanítást igényel a dolgozók oldalán. A Workplace-t egyre több globális nagyvállalat állítja hadrendbe a platformot a cég szerint már a Danone és a Starbucks is használja.