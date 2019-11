Szövetség alakul a Play Store védelmére

A Google az ESET, a Lookout és a Zimperium csapatával lép együttműködésre, ökoszisztémájának hatékonyabb védelme érdekében.

Szövetséget formál az androidos kártevőkkel szembeni harcra a Google, a keresőóriás az ESET, Lookout és Zimperium biztonsági cégekkel karöltve erősíti meg platformjának védvonalait. Az App Defense Allience néven induló kezdeményezéssel a cégek csírájukban igyekeznek elfojtani a potenciálisan káros alkalmazások (PHA - Potentially Harmful Applications) terjedését a Play Store-ban.

Ahogy a Google kapcsolódó blogposztjában írja, a sorolt partnereknek lehetősége nyílik a Google Play Protect (GPP) ellenőrző szolgáltatását igénybe venni, egy-egy app elemzésére - és fordítva, a GPP is küldhet lekéréseket a partnerek szkenner szolgáltatásai felé, amelyek aztán továbbítják hozzá eredményeiket. Az integráció a publikálásra váró appoknál lényegében három plusz ellenőrzési réteget is nyújt, illetve az együttműködésben részt vevő biztonsági cégeknek is új erőforrásokat biztosít.

Éles a HWSW mobile! programja (x) A legnagyobb hazai digitális termékfejlesztési konferencia 5 szekcióval, 90 előadóval, dedikált workshop nappal várja a látogatókat.

Azt valószínűleg nem kell ecsetelni, hogy a több mint 2,5 milliárd eszközt tömörítő Android ökoszisztéma milyen vonzó célpontot jelent a potenciális támadók számára, akik ráadásul gyakran át is jutnak a Play Store védvonalain - szeptemberben mintegy két tucat fertőzött app jutott be az alkalmazásboltba, egy augusztusban felbukkant Play Store-os kártevő pedig több mint 100 millió letöltést gyűjtött össze.

A védelem megerősítése tehát a Google számára kulcsfontosságú, így kifejezetten pozitív lépés a vállalat részéről az App Defense Alliance összeverbuválása. A szövetség lényegében egy egyesített, megerősített védelmi rendszert képez majd a Google ökoszisztémája körül, ami remélhetőleg érezhetően visszanyesi majd az alkalmazásboltba bejutó, PHA-k számát.

A szövetség a fenti három céggel indul, az ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy a Google a jövőben tervezi-e további végpontvédelmi cégekkel bővíteni a partnerek sorát.