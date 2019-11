Állami segítséggel építik az 5G-s hálózatot a lengyel szolgáltatók

Szándéknyilatkozatot írt alá a héten a négy lengyel mobilszolgáltatóból három, illetve két állami szereplő annak érdekében, hogy az egész országot lefedő 5G-s hálózatok a lehető leghamarabb kiépülhessenek.

A hét elején szándéknyilatkozatot írt alá a négyből három lengyel mobilszolgáltató, valamint két állami szereplő az országban zajló 5G-s infrastruktúra-építések felgyorsítása érdekében. A Kelet-Európában egyedülállónak számító összefogás jövőre éreztetheti először hatását, amikor megkezdődik a 700 MHz-es spektrumra épülő 5G-s hálózatok kiépítése - ez a frekvenciasáv teszi majd lehetővé, hogy az országban nagy kiterjedésű, nagy lakossági lefedettségű 5G-s mobilhálózatot üzemeltethessenek rajta az operátorok.

EGYSÉGBEN AZ ERŐ

A szándéknyilatkozat aláírói közt megtalálható a France Telecom kezében lévő Orange Polska, a Deutsche Telekom csoporthoz tartozó T-Mobile Polska, a Polkomtel, emellett az állami tulajdonú Exatel telekommunikációs szolgáltató és a Lengyel Befektetési Alap (PFR). Nincs ugyanakkor az aláírók közt Lengyelország legnagyobb mobilszolgáltatója, a Play Communications - a cég nyilatkozata szerint ennek elsősorban az az oka, hogy az ehhez szükséges belső engedélyek még nem születtek meg a cégnél, illetve a tulajdonosoknál.

az orange polska 5G-s szektorsugárzója zakopanéban

A 2020-ban végleges formát öltő megállapodás pontos részletei egyelőre nem ismertek, a PFR első embere, Pavel Borys twitter-üzenetében annyit közölt, hogy

A projekt azért jön létre, hogy a közösen használt infrastruktúra révén biztosítsa a kiválasztott frekvenciasávokon működő 5G-s szolgáltatások országos elérését, a biztonságos infrastruktúrát, valamint a kedvező díjazást.

Érdekesség, hogy az érintett frekvenciasávra vonatkozóan az illetékes lengyel hatóság még nem írt ki semmilyen értékesítési eljárást, ugyanakkor Lengyelországban - akárcsak a legtöbb európai országban - jövőre várható a 700 MHz-es blokkok pályáztatása. A spektrumkapacitás ebben a sávban ezzel együtt a legtöbb országban olyannyira szűkös, hogy a párhuzamos infrastruktúrák kiépítése nehezen indokolható az operátorok részéről, különösen figyelembe véve azt a tényt, hogy az egy szolgáltató által megszerezhető spektrum mennyiségét rendszerint limitálják az értékesítési eljáráson.

NONSZENSZ PÁRHUZAMOSÍTÁS

Ez várható Magyarországon is, ahol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) küszöbön álló árverésén a 700 MHz-es frekvenciasávban ötször 10 MHz (5x2x5 MHz) a megszerezhető teljes spektrum, amiből egy szolgáltató legfeljebb 2 értékesítési egységet szerezhet meg. Iparági szakértők szerint nonszensz lenne azt várni, hogy a szolgáltatók a fenti tartományban kizárólag saját infrastruktúra-háttérre támaszkodjanak, a három párhuzamos infrastruktúra üzemeltetése a 700 MHz-es sávban ugyanis irreálisan nagy terhet róna az üzemeltetésre, ami nem segítené elé a hálózat bővítését olyan területeken, ahol piacilag nehezebben térül a beruházás.

A kiépítésben szerepet játszó állam egyfajta lehetőségként Magyarországon is felmerült. Az illetékes minisztérium részéről korábban Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter egy júniusi konferencián közölte, nem elképzelhetetlen egy olyan szcenárió, hogy az állam ezeken a területeken valamilyen módon ösztönözné a hálózat kiépítését, akár úgy is, hogy maga is részt vállal az építkezésben, de hogy pontosan milyen módon és feltételekkel, az egyelőre nem világos.