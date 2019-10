Októberre is tartogathat meglepetéseket az Apple

A szeptember közepén tartott szokásos bemutatót követően újabb rendezvényt, ezzel együtt pedig újabb termékeket jelenthet be az Apple ebben a hónapban.

Bár még a kapcsolódó rendezvény hírét sem erősítette meg az Apple, jó eséllyel hamarosan újabb termékzápor érkezik Cupertino felől. A tavalyi koreográfia alapján akár heteken belül bemutatkozhat a hónapok óta pletykált 16 hüvelykes MacBook Pro, amely mellé frissített iPad Pro táblagépek, új AirPods fülhallgató, illetve egy vadiúj termék(család?), az egyelőre csak Apple Tag néven emlegetett tracker (nyomkövető) is befuthat, teljesség téve az Apple 2019-es kínálatát.

A 16 hüvelykes MacBook Pro hosszú idő után az Apple legnagyobb kijelzős notebookja lehet. A hónapok óta pletykált munkagép állítólag 3072x1920-as felbontású, vékony kávával körbevett LCD megjelenítővel érkezik, amely mellé kilencedik generációs, Intel processzorok társulnak, akár hat-nyolc darab processzormaggal. Arról egyelőre nincs információ, hogy a 16-os gépeket pontosan hogyan pozicionálja majd az Apple, de nem zárható ki, hogy hosszabb távon a nagyobb modell teljesen átveszi a jelenlegi 15-ös helyét. A vállalat egyébként évekig kínált 17-es MacBookokat, mígnem 2012-ben teljesen leállította azok fejlesztését és gyártását.

A 2019-es iPad Prók apróbb fejlesztéseket hozhatnak. A formaterv borítékolhatóan nem változik, azt ugyanis alig egy éve újította meg az Apple. A processzort szokásához híven frissítheti az Apple, a vélhetően A13X néven érkező chipről azonban még pletykák sincsenek. Az egyik legnagyobb fejlesztést a hátlapi kamera jelentheti, amelyet a szeptemberben bemutatott iPhone 11 Prókról örökíthet át csúcskategóriás táblagépei hátuljára a cég. Ez az okostelefonoknál látottakhoz hasonlóan három optikát jelenthet, amelyekkel a nagyobb intervallumú zoom mellett a képminőséget is lehet javítani.

Az új MacBook Pro és az iPad Pro termékcsalád frissítése mellett a további kiegészítők érkezhetnek. A kulcscsomóra vagy egyéb személyes tárgyakra erősíthető Apple Taggal új vizekre merészkedhet az Apple. A Tile termékeihez hasonló kiegészítőkkel ugyanis jóformán bármit nyomonkövethetővé lehet majd tenni. Az egyelőre nem világos, hogy a mindenkori lokációt milyen kapcsolaton keresztül továbbítja majd a Tag, az új iPhone-okkal megjelent UWB rádiós technológia azonban vélhetően támogatott lesz, amely a szabványos Bluetooth-hoz képest lényegesen pontosan helymeghatározást kínál.

A márciusban bemutatott második generációs AirPods után egy újabb vezeték nélkül fülhallgatót is bemutathat az Apple. Egyelőre nem világos, hogy az állítólag aktív zajszűréssel is ellátott "agybadugós" termék a harmadik generációt képviseli, vagy egy új márkanév alá sorakozik majd be.