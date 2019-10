Felhős migrációval foglalkozó startupot kebelezett be a Microsoft

A kanadai Mover ismeretlen összegért kerül a remdondi óriás birtokába.

Felvásárlással egyszerűsítené a platformjára történő migrációt a Microsoft: a redmondi óriás bejelentette, akvirálja a Mover névre hallgató startupot, hogy gördülékenyebbé tegye a friss Microsoft 365 ügyfelek költöztetését.

A cég blogposztban számolt be a kanadai csapat bekebelezéséről, amelyben kiemeli, az ügyfelek oldalán rohamosan növekszik az igény a hatékony cloud migrációt segítő szolgáltatásokra. A Microsoft persze jelenleg is kínál több migrációs megoldást, mint a FastTrack, vagy épp az on-premise SharePoint adatok felhőbe költöztetését célzó SharePoint Migration Tool, ezek sorát bővíti majd a Mover szolgáltatása.

A 2012-ben alapított Mover jelenleg több mint egy tucat cloud szolgáltatótól teszi lehetővé a migrációt a Microsoft OneDrive és SharePoint tárhelyeire - a támogatott platformok között a Box, a Dropbox, a Google Drive és az Egnyte is ott van. A Mover a rendszergazdák számára az adatátvitelt korlátlan időzítési funkcióval igyekszik egyszerűbbé tenni, illetve tömegesen mozgathatók vele mind felhasználók, mind adatok a különböző platformok között - mindeközben pedig a jogosultságok is változatlanok maradnak, a szolgáltatás pedig részletesen naplózza minden tevékenységét.

Az akvirált cég szolgáltatása értelemszerűen továbbra is elérhető marad, a csapat szakértelmét azonban a Microsoft más migrációs eszközöknél is igyekszik majd kamatoztatni. Azt a felek egyelőre nem közölték, a kanadai vállalat mekkora összegért cserélt gazdát, a TechCrunch szerint ugyanakkor a cég befektetőitől idáig egymillió dollárt kalapolt össze, ügyfelei között pedig az AutoDesk és a Symantec is ott van. A Microsoft azt ígéri, közelgő, novemberi Ignite 2019 konferenciáján többet is elárul majd a bekebelezett Mover integrációjáról és képességeiről.

Ahogy a Venturebeat is kiemeli, a Mover jelenti a Microsoft idei 12. felvásárlását - a cég pedig szórakoztató módon egy hónappal ezelőtt épp egy Movere nevű, szintén migrációval foglalkozó, Seattle-ben székelő startupot vett meg.