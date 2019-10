Elege lett az Imgurnak a Reddit felnőtt tartalmaiból

Másképpen képzeli el az Imgur a jövőjét, mint a Redditről érkező pornográf tartalmak kiszolgálójaként.

Nem fogad többé hivatkozásokat az Imgur a Reddit felnőtt tartalmakat megosztó NSFW csoportjaiból - jelentette ki a képmegosztó oldal egy blogbejegyzésben. Innentől kezdve Imguron az r/NSFW kifejezésre keresve egy olyan aloldal jelenik meg, mely szerint az oldal már nem támogatja a vonatkozó tartalmak megjelenítését, és helyette a Redditeryt vagy a Redditgridet ajánlja alternatív megosztó felületként.

Az Imgur még 2009-ben kvázi a Reddit képmegosztó kiszolgálójaként jött létre, de azóta saját felhasználói közösséget alakított ki magának. Az oldal azóta nagyjából havi 274 millió felhasználót lát el tartalmakkal, még úgy is, hogy 2016-ban a Reddit natív képmegosztó oldalt is indított. Az Imgur a jelek szerint folytatná függetlenedését, melynek saját megfogalmazása szerint gátat szabnak a Reddit felhasználói által feltöltött, a széles publikum számára kevésbé vállalható tartalmak. Ennél bővebben nem fejti ki a bejegyzés a problémát, de könnyen elképzelhető, hogy az oldal a jövőben nem a pornográf és jogilag aggályos tartalmak tartalmak kiszolgálójaként képzeli el küldetését és bevételi forrásának alapját. A közlemény szerint az Imgur inkább vicces és (ezek szerint más szempontból) szórakoztató tartalmakat szeretne megosztani.

Az eddig feltöltött felnőtt tartalmak továbbra is elérhetők maradnak, így a korábbi URL-alapú hivatkozások sem vesznek el. Továbbá a jövőben is fel lehet tölteni Imgurra felnőtteknek szóló képeket, csak ezeket rejtett (hidden) kategóriában kell tartani, ezáltal nem jelenhetnek meg a publikus galériákban. A 18 éven felülieknek szóló képek megtekintéséhez ezentúl mindenképp be kell jelentkezni az oldalra, és természetesen a regisztrációkor elfogadni az oldal irányelveit.

Egyelőre tehát a Reddit és az Imgur nem szakítja meg véglegesen a partneri viszonyt, de hosszabb távon a lépések akár ebbe az irányba is mutathatnak. A történtek továbbá rávilágítanak a Reddit moderálási problémáira, és feszegetik a kérdést, hogy kinek a felelőssége a szerzői vagy egyéb jogi szempontból problémás tartalmak ellenőrzése, és kitiltása az oldalról.