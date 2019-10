Hazánkban is jön a Vodafone OTT-alapú TV-je

Több más piacot követően hazánkban is bevezeti over the top (OTT) alapú tévészolgáltatását a Vodafone, mely éppen pár hónappal ezelőtt szerzett vezetékes tévés infrastruktúrát a UPC Magyarország felvásárlásával. A Vodafone TV ugyanakkor szakít a klasszikus elosztói modellel, és IP infrastruktúrán keresztül nyújt majd lineáris és lekérhető tartalmakat az előfizetők számára.