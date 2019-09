Gyorsabb és biztonságosabb az új Android Go

A szerény hardvert célzó, Android 10 (Go edition) rendszerrel szerelt telefonok még az ősszel megérkeznek.

Az Andorid pehelysúlyú kiadása is elérkezett a 10-es főverzióhoz: az Android Go néven ismert variáns új verziója a Google szerint még barátságosabb lesz a megcélzott, belépőszintű hardverrel szerelt készülékekkel. A Google által egész pontosan Android 10 (Go edition) néven emlegetett rendszer a vállalat ígérete szerint nem csak gyorsabb, biztonságosabb is lett. Az új kiadással gördülékenyebb az alkalmazások közötti váltás, illetve a memóriával is hatékonyabban gazdálkodik. Az előző főverziónál továbbá az alkalmazások indítása 10 százalékkal gyorsabb.

A rendszer emellett újfajta titkosítással is kiegészül: a Google által kifejezetten a szerényebb hardverekhez fejlesztett megoldás Adiantum névre hallgat, és olyan eszközökön is bevethető, amelyek az AES titkosítással a megfelelő gyorsítóhardver hiányában hadilábon állnak. Ehhez az Adiantum a ChaCha stream chipherre támaszkodik, néhány komponenst az AES-től is átvéve. A megoldás a Google korábbi blogposztja szerint az ARM Cortex-A7 alapú processzorokon ötször gyorsabb, mint az AES-256-XTS - az Adiantum ennek megfelelően bármilyen más androidos eszközzel megegyező szintű adatbiztonság érhető el, amiért cserébe a teljesítményből sem kell leadni.

A Go editionhöz egy sor dedikált, ugyancsak a gyengébb hardverekhez optimalizált alkalmazást is kínál a Google, amelyek a rendszerrel együtt ugyancsak frissülnek. Ilyen a Google Go is, amely AI-ra támaszkodó szövegfelolvasóval, illetve a cégtől ismert Lens funkcióval is kiegészül, amely a kameraképen látott szövegeket digitalizálja. A listán a YouTube Go is ott van, amely a cég szerint kifejezetten pozitív visszajelzéseket kap a felhasználóktól, akiknek az app gyengébb adatkapcsolat mellett is élvezhető videónézési élményt kínál.

A Google saját alkalmazásai mellett külső fejlesztők is egyre lendületesebben optimalizálják alkalmazásaikat a Go edition eszközökre, egyebek mellett az Uber, a Facebook Messenger, a Twitter és a Spotify is beállt már a Go támogatással rendelkező appok sorába.

A Go rajtja óta eltelt 18 hónapban több mint 500 gyártó csapott le a kis erőforrásigényű platformra, amelyhez mintegy 1600 okostelefon-modellt fejlesztett, amelyek összesen több mint 180 országban kaphatók - bizonyos modellek akár 27 dollárnak megfelelő áron. Az Android 10 (Go edition) rendszerrel szerelt első okostelefonok a Google szerint még idén ősszel megjelennek.