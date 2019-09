Elrajtolt a Cloudflare Warp VPN-je

Az ismert 1.1.1.1 appon keresztül kipróbálható szolgáltatás ingyenesen és fizetős konstrukcióban is használható.

Elrajtolt a Cloudflare idén áprilisban beharangozott lakossági mobil-VPN szolgáltatása, a Warp. Az ingyenes megoldás a korlátozott rajt után most vaskos késéssel ugyan, de mindenki számára elérhetővé vált, azzal párhuzamosan pedig fizetős verzió is indul, amely gyorsabb oldalletöltéseket ígér.

A megoldás a cég már tavaly óta elérhető 1.1.1.1 alkalmazásának kiegészítéseként érkezik, és az app frissítésével már igénybe is vehető. A Warp a teljes telefonos adatforgalmat titkosítja, a megszokott egyszerű használat mellett. Miután a Warppal a cég a konzumer szegmens széles tömegeit célozza, nem a hagyományos VPN-es szolgáltatáspalettára épít - az alkalmazásban például nem választható ki például, hogy a felhasználó melyik országba irányítsa át kapcsolatát, ha különböző régiókorlátos szolgáltatásokat venne igénybe.

A Warp a vállalat ígérete szerint nem csak titkosítja, de számottevően fel is gyorsítja a mobilnet-kapcsolatot, ami még a kevésbé biztonságtudatos felhasználók számára is vonzó tényező lehet. Míg a VPN szolgáltatások jellemzően szűk keresztmetszetet jelentenek a mobilos adatforgalomnál, a Warppal a vállalat gyenge kapcsolat esetén még javulást is ígér. Ehhez a Cloudflare a Wireguard nyílt forrású VPN rétegét írta újra, illetve egészítette ki a 2017-ben felvásárolt Neumob UDP-alapú protokolljával, amelyet kifejezetten a mobil kapcsolatokra optimalizált. Mindehhez jön még a Cloudflare kiterjedt globális szerverhálózata, amelynek hála a Warp a kiszolgálók fizikai közelségét is ki tudja használni az alacsony késleltetéshez. Végül de nem utolsó sorban a szolgáltatás igyekszik minimalizálni az adatcsomagok adott esetben fölösleges újraküldését, így a fogyasztásból visszanyesve - az akku-éhség sok VPN megoldás Achilles-sarka.

A biztonság kapcsán továbbá, hogy a Cloudflare ígérete szerint a szolgáltatásban semmilyen, a felhasználók azonosítására alkalmas adatot nem rögzít, a böngészési adatokat pedig nem értékesíti (és nem is fogja), emellett hirdetésekkel sem célozza meg felhasználóit. A vállalat továbbá időről időre külső auditorokkal is ellenőrizteti majd szolgáltatását. A Cloudflare VPN szolgáltatása az 1.1.1.1 appon keresztül Androidon és iOS-en egyaránt elérhető. A Cloudflare kapcsolódó blogposztjában kitér rá, hogy az éles rajt dacára még akadnak bugok a szolgáltatásban, ezek jelentésére pedig az app egy jól látható, dedikált gombot is kapott. A cég azt ígéri, gyorsan javítja a jelentett hibákat.

A fizetős Warp Plus régiótól függően eltérő árakon vehető igénybe, hazánkban annak havidíja 1390 forint. Ezért cserébe a vállalat nagyobb sávszélességet ígér, Agro technológiájára támaszkodva a cég szerint a weboldalak átlagban 30 százalékkal gyorsabban töltődnek be. A szolgáltatás tehát már kipróbálható, ahhoz ráadásul a kései rajtért fájdalomdíjul a cég 10 gigabájt Warp Plus adatforgalmat ad ajándékba.