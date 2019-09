A Play Store-ba is jön az app és játék előfizetés

A Play Pass néven rajtoló szolgáltatással 350 prémium alkalmazás és játék lesz első körben elérhető, havi 5 dollárért.

Előfizetéses konstrukciót vezet be a Play Store-ban a Google: a vállalat frissen bejelentett Play Pass szolgáltatása havidíj ellenében tesz elérhetővé egy sor alkalmazást és játékot, reklámok, illetve alkalmazáson belüli vásárlások nélkül.

Az előfizetési díjért cserébe nem a teljes Play Store-os alkalmazáspaletta válik hozzáférhetővé, a Google "válogatott alkalmazásokat és játékokat" kínál, első körben összesen valamivel több mint 350-et, köztük olyan címekkel, mint a Star Wars: Knights of the Old Republic, a Terraria, a Stardew Valley vagy az AccuWeather. A listát a Google minden hónapban bővíti. Az előfizetőknél a Play Store-ban egy új, Play Pass lapfül is megjelenik, ahol a szolgáltatásban elérhető tartalmak között lehet majd böngészni.

Introducing Google Play Pass

A Play Pass még ezen a héten elérhetővé válik az Egyesült Államokban, és a keresőóriás ígérete szerint a közeljövőbben további országokra is kiterjeszti a szolgáltatást. A konstrukció 10 napig ingyenesen kipróbálható, illetve a korlátozott ideig az első évre havi két dollárért vehető igénybe - a Play Pass teljes havidíja 5 dollár lesz. Akárcsak a Google Play Family Library esetében, a Play Passnél is lehetőség van az előfizetést megosztani a családtagokkal, egyszerre legfeljebb öt személlyel. Ezután mind az öt résztvevő önállóan is hozzáférhet majd a Play Passhez.

A konstrukció erősen emlékeztet a rivális Apple a napokban elindított szolgáltatására, noha az Apple Arcade névre hallgató, ugyancsak előfizetéses keretek között igénybe vehető megoldás kifejezetten játékokra fókuszál, hasonló árazás mellett. Bár az Apple Arcade-ben csak nagyjából száz cím érhető el, azok mind exkluzív tartalmak, így csak a cupertinói cég platformján férhetők hozzá, ráadásul a néhány nappal ezelőtti rajttal a szolgáltatás kapásból több mint 150 országban elérhetővé vált. Ezzel szemben a Google komótosabban indul, cserébe viszont valamivel szélesebb palettát kínál, és a játékosokon túl is kiterjeszti a potenciális felhasználók körét.

A kínálat mindenesetre jelenleg egyik szolgáltatásban sem tűnik túlságosan szélesnek, szabad szemmel az alkalmazásboltok több milliós felhozatala mellett szinte nem is látható - persze az is igaz, hogy utóbbi számok jelentős részét megkérdőjelezhető minőségű appok teszik ki, míg az előfizetésért válogatott prémium tartalmakat kínál mindkét cég. Utóbbiak listájának bővítésében persze a fejlesztők játsszák a legfontosabb szerepet, azt ugyanakkor egyelőre nem tudni, a két vállalat pontosan milyen motivációkkal próbálja rávenni őket a nyitásra az előfizetéses konstrukciók felé.