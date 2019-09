Közeledik a Google Maps inkognitó módja

A titkos utakat a közeljövőben már el Google Mapsen is el lehet rejteni, a böngészőkből már régóta ismert inkognitó móddal.

Elkezdte kiterjeszteni a Google Maps a májusi Google I/O-n beígért inkognitó módot, egyelőre egy kisebb tesztcsoport számára, akik emailben kaptak a hírről értesítést - írja az Android Police. A helyadatokat titkosító funkciót a felhasználók az alkalmazás jobb felső sarkában, a profilképükre kattintva tudják ki- és bekapcsolni, utóbbit a kereső és a YouTube hasonló üzemmódjából már jól ismert fekete sáv és egy felirat jelzi.

Ha a felhasználó bekapcsolja a térképen az inkognitó módot, akkor a Google Maps ez idő alatt nem menti el a böngészéseket, nem küld értesítéseket, nem frissíti a Helyelőzményeket (Location History) és a megosztott helyeket, valamint a begyűjtött személyes adatokat sem használja a szolgáltatás személyre szabására. Ugyanakkor a Google megjegyzi, hogy ettől függetlenül más alkalmazások és weboldalak, internetszolgáltatók vagy éppenséggel a Google Assistant továbbra is értesülést szerezhet a helyadatokról. Mégis a térképes inkognitó mód egy fontos előrelépés azoknak, akik nem szeretnék a keresőóriással minden látogatásukat eltároltatni.

A bejelentést a felhasználók pozitívan fogadták, főleg a tavaly kipattant balhét követően, mikor kiderült, hogy a Google a Helyelőzmények követésének kikapcsolása ellenére is makacsul követi a felhasználók helyadatait. Ezek az adatok meglehetősen érzékenyek lehetnek a felhasználók szempontjából, hiszen árulkodnak többek közt a felhasználó vallási meggyőződéséről (istentiszteletek), politikai beállítottságáról (tüntetések), egészségügyi állapotáról (kórházak) és szexuális orientációjáról (bizonyos bárok látogatása), mint ahogy azt korábban európai fogyasztóvédelmi csoportok megfogalmazták.

Bár a felhasználók többsége igényként jelezte, az inkognitó mód nyilván nem a Google Maps alapértelmezett állapota lesz, hanem a cég elképzelései szerint a térképhasználók csak bizonyos esetekben kapcsolják azt be. Ilyen lehet, ha például a felhasználók nem szeretnék, hogy egy bizonyos hely a böngészéskor felugorjon keresési előzményként. Továbbá ha a térképhasználó nem akarja egy látogatását a Helyelőzményekben eltárolni, hogy ennek következtében arról más is tudomást szerezhessen.

A Google a helyadatok követése körüli problémákat már az automatizált előzménytörlési funkcióval is igyekezett megoldani. Ez és a most tesztelésre adott inkognitó mód is tulajdonképpen csak látszatmegoldások a fő problémára, hogy a Google igenis minél szélesebb körben szeretné tudni, hogy merre járnak a felhasználói, és például a Local Campaigns hirdetési lehetőséggel egyre célzottabb reklámokat megjeleníteni számukra az adatok alapján. Az inkognitó mód csak az adatok egy részét fedi majd el, legalábbis majd ha a Google a tesztidőszakot követően publikusan is megjelenteti, amelynek időpontját viszont még nem lehet tudni.