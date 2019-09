Automatikus elemzést vet be a Tableau

A következő frissítéssel ingyenesen megérkezik Tableau-ba az Explain Data funkció, hogy az adatelemzésben kevésbé járta döntéshozókat segítse a vizualizációk értelmezésében.

Érdekes újdonságot hozott a népszerű vizualizációs elemzőprogram, a Tableau őszi (2019.3-as) frissítése, az Explain Data funkció mesterséges intelligenciát használ a felhasználók adatainak elemzéséhez. A megoldásra a vállalat egy finoman hangolt statisztikai motort dolgozott ki korábbi mintázatok tesztelése és lehetséges magyarázatai alapján. Az új funkció így segít az elemzőknek rámutatni, hogy milyen releváns faktorok és hogyan vezettek egy adott történéshez - magyarázza az újítást Francois Ajenstat , a cég termékigazgatója.

A magyarázatok megtekintéséhez a felhasználóknak a vizualizáción rá kell kattintaniuk egy elemre (szórásdiagram egy pontjára vagy egy idővonal egyik vonalára), majd az Explain Data ikonra. A rendszer ezt követően egy ablakban megjelenít néhány lehetséges magyarázatot, hogy az adott elem miért különbözhet a többitől vagy térhet el a trendtől. Várhatóan a tapasztalt adatelemzők számára nem fognak nagy meglepetést okozni az Explain Data javaslatai, de valószínűleg a cég inkább arra törekszik, hogy a szakértőknél szélesebb kör is rászokjon a program használatára az automatizált lehetőségekkel. A Tableau magyarázata szerint ugyanis a manuális keresgélés helyett sokkal egyszerűbb és gyorsabb a készen tálalt elemzés, amelyhez előzetes adatelőkészítésre és modellezésre sincs szükség.

Egy másik átgondolandó szempont pedig a közlemény alapján, hogy a gép kevesebb előítélettel tekint az elemzett adatokra, így új összefüggésekre mutathat rá. Nyilván a marketinganyag a másik oldalt nem említi, hogy a manuális elemzés továbbra is hasznos marad, mikor az elemzők a saját háttértudásukat is hozzáteszik a kimutatások készítéséhez, és az eredmények bemutatását a funkció nem helyettesítheti egy az egyben.