Ismét dupla kijelzős csúcstelefonnal támad az LG

Nem ereszti a dupla kijelzős irányvonalat az LG: a vállalat frissen bejelentett csúcstelefonjához, az LG G8X ThinQ-hoz, akárcsak a februárban bemutatott V50 ThinQ-hoz, egy plusz képernyővel felszerelt tokot is piacra dob. A gyártó ezzel konzervatívabb megközelítéssel igyekszik bővíteni az okostelefon hasznos kijelzőterületén, miközben a hajtogatható panellel szerelt készülékek gyártói vért izzadnak hogy leküzdjék a technológia gyermekbetegségeit.

Az LG G8X ThinQ megjelenését tekintve nem hoz látványos változást a mezei G8-hoz képest, a telefon ugyanazt a letisztult vonalvezetést kapta, noha az előlapi notch-ot itt már egy számottevően kisebb, egyetlen kamerát tartalmazó, csepp alakú beugró váltja. A kijelző is nagyobb lett, 6,1 helyett már 6,4 hüvelyk, noha az OLED panel felbontásából valamelyest visszavett a gyártó, azon 1080x2340 pixel sorakozik, az eszköz így 403 PPI-t produkál. Az új modellnél a cég végre az ujjlenyomat-olvasót is betuszkolta a kijelző alá.

A panel mögött maradt a Qualcomm Snapdragon 855 lapkája, egy 2,84 gigahertzre, három 2,42 gigahertzre és négy 1,78 gigahertzre állított Kryo 485 maggal a fedélzetén, amelyhez itt is 6 gigabájt RAM és 128 gigabájt, microSD-vel bővíthető tárterület párosul. A hátlapi kameraduó is ismerős lehet, a G8-ból ismert 12 megapixeles hagyományos kamera mellett egy 13 megapixeles ultraszéles látószögű szenzor is helyet kapott a készüléken. A némileg átrajzolt előlapon ugyanakkor már jelentősebb változásokat eszközölt az LG: bár a kisebb, könnycsepp-notch érdekében fel kellett áldoznia a ToF szenzort, cserébe alaposan feltekerte az előlapi kamera felbontását, amely így 32 megapixel lett. A nagyobb méretnek hála az eszközbe kövérebb akku is fért, annak kapacitása kereken 4000 mAh. Sokaknak kifejezetten jó pont lehet továbbá, hogy a gyártó itt is megtartotta a klasszikus fejhallgató jacket.

Míg a gyártó a V50 Thinq esetében a hátlapra kivezetett csatlakozókkal oldotta meg a kijelzős tok működtetését, a G8X ThinQ már ezt is az USB-C aljzaton keresztül végzi. A második OLED kijelző ugyancsak 6,4 hüvelykes, a fő panellel megegyező felbontással - illetve a tok már egy külső, kis méretű, 2,1 hüvelykes, monokróm OLED kijelzőt is kapott, amelyen különböző értesítések becsukott állapotban is követhetők. A notebookszerűen kinyitható második panel már 360 fokban hátrahajtható, illetve ahogy a korábbi verziónál is láthattuk, a két kijelzőn egymás mellett futtatható két teljes értékű alkalmazás, de a fő panel akár teljes képernyős billentyűzetként vagy játékvezérlőként is bevethető. Miután az ujjlenyomat-olvasó a hátlapról a telefon kijelzője mögé költözött, a második panelt hátrahajtva is gond nélkül feloldható a képernyőzár. Az LG G8X ThinQ és a hozzá kapható DualScreen tok a gyártó ígérete szerint még idén piacra kerül, noha a készülékek árazása egyelőre nem ismert.