Autista csodabogarak

A legtöbb neurotipikus ember az autizmusról megközelítőleg annyit tud, amit a popkultúrából felszippantott. Teljes generációk számára az autista egyfajta egzotikum, Forrest Gump, Sheldon Cooper, vagy a Dustin Hoffman alakította esőember. A téma valahogy tabusítva van még most is, nekünk is picit kényelmetlen volt erről beszélgetni.



Az adás célja, picit közelebb hozni őket a kollégákhoz, munkáltatókhoz, bemutatni hogyan gondolkodnak, mik a nehézségeik, mik a szuperképességeik, illetve picit inspirálni is a hasonló szakembereket. Természetesen tudjuk, az autizmusnak rengeteg árnyalata és spektruma van, így teljes képet nem adhatunk, de vendégeink, Veres-Szentkirályi András (Silent Signal) és Fajszi Bulcsú (Hiflylabs) igyekeztek sokat hozzátenni.

A kraftie eseménysorozat 2025-ös támogatója a Hiflylabs.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.