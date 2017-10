Egy év múlva jön az AMD friss grafikus mikroarchitektúrája?

Friss pletykák szerint közel egy év múlva, jövő év harmadik negyedévében futhat be az AMD Navi kódnevű grafikus mikroarchitektúrája. Az értesülés forrásának tekinthető TweakTown állítja, az első chipek 7 nanométeres gyártástechnológiával készülnek, ám ami ennél is érdekesebb, hogy állítólag GPU-knál elsőként vetné be a CPU-knál már régóta alkalmazott MCM (multi-chip module) kialakítást az AMD, azaz a GPU több, különálló szilíciumlapkából állna össze. A megközelítés előnye, hogy azzal optimális esetben olcsóbban állíthatók elő processzorok, felgyorsítható az egyes újabb gyártástechnológiák bevetése, nem kell megvárni, hogy kihozatal elérje a nagyobb lapkák gazdaságos gyártásához szükséges szintet.

Ugyanannyi hiba hatása kicsi és nagy lapkák esetében

Az AMD a stratégiát sikerrel alkalmazza a Zen-alapú Ryzen és Epyc CPU-k gyártásánál, azok ugyanis kivétel nélkül ugyanarra a lapkadizájnra épülnek, utóbbi, a szerverekbe szánt megoldásoknál például négy darab Zeppelin kódnevű fejlesztésből áll össze a komplett processzor. Ily módon összeválogathatóak a hasonló minőségű lapkák, azokat megfelelően szelektálva, majd mint egy kirakó elemeit egymás mellé illesztve különféle termékek állíthatóak elő a megcélzott magszámot, órajelet, vagy éppen disszipációt szem előtt tartva. Egy nagyobb, monolitikus dizájn esetében ez nehezebb, nagyobb a valószínűsége, hogy a lapka a kukában végzi, hisz egy teljes waferre levetítve hasonló hibaarány nagyobb chipeknél komolyabb problémát eredményez. A hangsúly tehát a gazdaságosságon van, amin a pletykák szerint GPU-i gyártásánál is szeretne javítani az AMD.

Utóbbi egybevág az ambiciózus, 7 nanométeres tervekkel, jövő év közepén ugyanis várhatóan még egyik bérgyártó megoldása sem lesz túlságosan kiforrott, így csak kisebb lapkával lenne célszerű meglovagolni a technológiát. Utóbbi bevett szokás, a szakma ezeket pipe-cleanernek nevezi, amely általában azokat a kis lapkaméretű termékeket jelenti, amelyek először kapnak meg egy vadiúj gyártástechnológiát. A friss gyártósorok ugyanis még nagyon magas selejtaránnyal dolgoznak, így nem éri meg a nagy szériás és nagy alapterületű modelleket ezeken gyártani. A pipe-cleanerekre területük (illetve tranzisztorszámuk) okán jellemezően belépőszintű vagy középkategóriás termékek épülnek, az MCM megközelítéssel azonban akár felsőkategóriás megoldásokat is lehetne készíteni, kettő, négy, vagy akár több lapkát "összedrótozva".

Ennek ellenére kérdéses, hogy az AMD-nek lesz-e lehetősége ilyen korán tömeggyártatni 7 nanométeres lapkákat. A chiptervező első számú bérgyártójának tekinthető GlobalFoundries eredetileg jövő év második felére ígérte saját fejlesztését, azonban iparági pletykák szerint a vállalat az Intelhez hasonlóan problémákkal küszködik, amely miatt fél, vagy rosszabb esetben akár egy évet is csúszhat a tömeggyártás beindítása. Utóbbit támasztja alá a GloFo pár héttel ezelőtti bejelentése, a vállalat ugyanis egy köztes, 12 nanométeres node-ot jelentett be, amelyet áthidaló megoldásként is lehet értelmezni.

Az AMD-nek azonban nem feltétlenül kell kivárni a GlobalFoundries 7 nanométerét, a tervezőcég a tavaly frissített partneri szerződésének értelmében akár a korábbi partner TSMC eljárására is építhet. A tajvani bérgyártó várhatóan jövő év második negyedévében indítja be a 7 nanométeres tömegtermelést, amellyel az AMD akár meg is valósíthatná a Navi harmadik negyedévre pletykált bemutatóját. Utóbbi terv előtt a legnagyobb akadályt a konkurens Nvidia, illetve az Apple jelentheti, a két cég ugyanis egyaránt pályázik az eleinte jellemzően szűkösebb kapacitásra, utóbbi ráadásul szokás szerint tetemes, több tízmillió lapkás volumenben (iPhone, iPad).

A Navi képletében tehát meglehetősen sok az ismeretlen, azt azonban nehéz lenne vitatni, hogy az AMD-nek mihamarabb újítania kell, hisz a Polaris és a Vega GPU-kkal nem lehet komolyan megszorongatni a Pascal-alapú Nvidia kártyákat. Ezzel párhuzamosan persze az imént említett konkurens sem ül a babérjain, a Volta-alapú GeForce kártyák jó eséllyel valamikor 2018 második-harmadik negyedévének környékén megjelennek, amelyek ellen a Vega-alapú Radeonok valószínűleg nehezen rúgnának labdába.