A senior horizonton túl: a staff meg a többiek

Sokan gondolnak ezekre a titulusokra - részben helytelenül - egyfajta rendfokozatokként, melyek a technikai tudás mélyülésével jönnek, sokan nem is hallottak róluk. Cégenként változnak az elnevezések, és a tartalmuk is, hiszen sokszor ugyanaz a titulus mögött teljesen más elvárás jelenik meg. Nem egyszerű az elnevezések között rendet vágni, talán nem is lehet, de azért elég jól körberajzolható, milyen elvárások jöhetnek szembe a senior tapasztalati szint fölött. Ezúttal Szász Péter (alias eszpee) és Gagyi Benedek (Shopify) volt segítségünkre.

Az adásban elhangzott hivatkozások, és a nyereményjáték a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, és a YouTube csatornánkon is.