Látogatásunk a Google temetőjében

Még a nagy, alapvetően sikeres, feneketlen pénzeszsákon ülő multiknak sem sikerülhet minden, és vannak olyan technológiai cégek, melyek egyenesen sportot űznek a sikertelen projektek elkaszálásában.

Ilyen cég az Alphabet, illetve legnagyobb leányvállalata, a Google, mely az elmúlt évtizedek során csaknem háromszáz szolgáltatást vagy terméket küldött a süllyesztőbe és/vagy olvasztott be egy másik szolgáltatásba. Emlékszik még valaki a Google+ -ra? Hullajtott valaki könnyeket a Stadia elkaszálása miatt? Ruth Porat, a cég mindenható pénzügyi vezére valószínűleg egy cseppet sem.

Ebben az adásban végighaladunk a legemlékezetesebb Google-buktákon, amelyek nem is biztos hogy bukták, hanem egy nagyon is tudatos és hosszú távon kifizetődő stratégia részét képezik.

