ChatGPT app jött Windows alá

Egyelőre az előfizetők érhetik el a korai verziót, de év végéig mindenki megkapja.

Egyelőre csak az előfizetők férhetnek hozzá, de az OpenAI közzétette a ChatGPT Windows alá szánt dedikált alkalmazását, amit a Microsoft Store-ból lehet elérni. A Mac-es verzióhoz hasonlóan az app megkönnyíti a felhasználók munkafolyamatait azzal, hogy külön ablakban, a többi alkalmazás mellett használhatják a generatív AI-szolgáltatást, aminek kezelését gyorsbillentyűk teszik egyszerűbbé. Emellett lehetővé teszi a fájlok és fotók egyszerűbb feltöltését is, de pár funkció még hiányzik belőle, például az Advanced Voice hangvezérlés.

Nem sokkal azután, hogy az OpenAI júniusban közzétette a ChatGPT appot Macen, egy fejlesztő biztonsági sérülékenységet jelzett: az app egyszerű szövegként tárolta a chatbottal folytatott beszélgetéseket. A cég azóta már javította a hibát, és állítása szerint titkosítja a helyileg tárolt adatokat.

Windows alatt jelenleg csak a ChatGPT Plus, Enterprise, Team és Edu előfizetők használhatják az alkalmazást, de az év további részében a tervek szerint mindenki számára elérhetővé válik, így jó eséllyel az ingyenes felhasználók számára is.

Via The Verge.