Megkapja a GeForce Now az Xbox PC Game Pass egyes játékait

Próbál a versenyhatóságok kedvére tenni a Microsoft.

Sarah Bond, az Xbox alkotói élményért felelős vezetője egy zártkörű médiatájékoztatón jelentette be, hogy a Microsoft a következő hónapok során elérhetővé teszi a PC Game Pass szolgáltatás egyes játékait az Nvidia Geforce Now streaming szolgáltatáson keresztül is. Ezáltal a katalógusban kínált kiválasztott programok az összes támogatott eszközön játszhatóvá válnak, beleértve PC-ket, Mac-eket, Chromebookokat, mobileszközöket és tévéket.

Ugyan a nyitás során nem válik játszhatóvá a Games Pass összes programja, mégis jelentős lépés a felhőalapú gaming piacán, mivel így az előfizetők akár izmosabb konfigurációk, például az RTX 4080 videókártyával ellátott eszközök képességeit is kihasználhatják, ami teljesítményben felülmúlja az Xbox Cloud Gaming lehetőségeit.

A redmondi szoftvercég korábban tíz évre állapodott meg az Nvidiával az Xbox PC-játékok GeForce Now számára történő licencelésére annak érdekében, hogy megnyugtassa a szabályozó hatóságokat az éppen asztalon lévő Activision Blizzard felvásárlás miatt. Az ügylet magában foglalja majd az Activision Blizzard játékhoz való hozzáférést is, amennyiben az akvizíciót jóváhagyják a szabályozó hatóságok.

A brit versenyhatóság, a Competition and Markets Authority (CMA) április végén közölte, hogy nem elégségesek a Microsoft korábbi vállalásai, melyek arra irányultak, hogy a játékkiadó legnépszerűbb franchise-ának számító Call of Duty sorozatot tíz éven keresztül licenceli az összes felhős játékplatform számára, ezért blokkolta a felvásárlást.

A hatóság márciusi állásfoglalása leszögezte, hogy a konzolpiaci erőviszonyokat a fúzió nem borítaná fel, illetve a videojátékok szegmensében nem csökkentené a versenyt, a felhős játékplatformok kapcsán azonban már óvatosabban fogalmaztak, illetve hangsúlyozták, hogy ez a terület további vizsgálatokat igényel. A Microsoftnak komoly adu-ászként addigra már ott volt a kezében, hogy sikerült az Nvidia felhős játékplatformjára vonatkozóan megkötni a szükséges licencszerződéseket, ez azonban nem győzte meg a CMA-t.