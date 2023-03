Zenei tehetségkutatóval kapott össze az S10 márkanéven a Samsung

A Samsung győzelmével zárult az a védjegybirtoklási per, melyet az S10 Entertainment and Media nevű zenei tehetségkutató-tehetséggondozó indított a dél-koreai multival szemben, amiért az szerinte összezavarta a kuncsaftjait és jelentős mértékben erodálta a cég (márka)értékét.

A jog malmai néha meglehetősen lassan őrölnek, legalábbis beszédes, hogy most született bírósági ítélet egy négy évvel ezelőtt piacra került Samsung csúcsmodell, a Galaxy S10 márkahasználatával kapcsolatban. A koreaiakat a hasonló nevű zenei tehetségkutató és tehetséggongozó cég, az S10 Entertainment and Media LLC perelte be, amiért szerintük az összetéveszthető márkanevek súlyos károkat okoztak a társaságnak.

fotó: phonearena

Az S10 beadványa szerint az ügyfeleket a nevek egyezősége mellett az is összezavarta, hogy a Samsung feltűnően hasonló logotipográfiát használt a márkanév feltüntetésekor.

Ennek végül az lett az eredménye, hogy az S10 különböző közösségimédia-felületeit ellepték a Samsung vadonatúj csúcsmobilja iránt érdeklődők, ami aztán a beadvány szerint végül szinte teljesen elértéktelenítette az ügynökség közösségimédia-felületeit, elsősorban annak Instagram-fiókját.

A bíróság ugyanakkor mindezen feltételezéseket nem látta bizonyítottnak, így a perben hétfőn az alperes javára döntött, mely a testület megítélése szerint azóta már hosszú évek távlatában használta a "Galaxy S" termékmegjelölést.