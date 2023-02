A hírfogyasztás TikTok-ján dolgoznak az Instagram alapítói

Ambiciózus tervvel álltak elő a Facebook által felvásárolt képmegosztó ötletgazdái, akik egy híraggregátorral orvosolnák a nagy közösségi oldalak problémáit.

Az Instagram alapítói, Kevin Systrom és Mike Krieger jó pár évig nem hallattak magukról, most azonban új projekttel térnek vissza, az Artifact nevű szolgáltatással, amit Systrom elmondása szerint ezen három kulcsszó köré építettek: hírek, tények és mesterséges intelligencia. A híraggregátor lényegében a TikTok-hoz hasonlóan algoritmusok segítségével szolgálná ki a felhasználók igényeit, folyamatosan elemezve, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak, és mik a fő érdeklődési köreik.

Első használatkor az Artifact egy központi hírfolyamot mutat, aminek kínálatát olyan hiteles forrásokból húzza be, mint a The New York Times, vagy a Business Insider, de Systrom leszögezte, hogy a politikai semlegesség érdekében az aggregátor jobb- és baloldali hírforrásokból egyaránt válogat. Amint a felhasználó használatba veszi az appot, elindul a csatorna "kalibrálása", az algoritmus elkezdi figyelni, hogy egy bizonyos típusú és témájú tartalommal mennyi időt tölt a netező, ennek megfelelően ajánl olvasásra további tartalmakat.

A jövőben a szolgáltatás olyan közösségi funkciókkal bővülne, mint a privát üzenetküldés vagy a kommentelés lehetősége. A két szakember egyelőre saját forrásaiból finanszírozza a fejlesztést, amit optimistán a "közösségi média következő generációjának" hívnak.