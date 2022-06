Búcsúzik a Google Hangouts

A vállalat Chat szolgáltatása most már tényleg teljesen átveszi a Hangouts helyét a cég kusza chat-ökoszisztémájában.

Miután a csevegőalkalmazásainak káoszában rendet rakni kívánó Google februárban megszüntette a Google Hangouts for Workspace üzleti csevegőt, most az ingyenes, személyi használatra szánt Hangoutsból is migrálja felhasználóit a Chat szolgáltatásba. A keresőóriás bejelentése szerint a Hangouts mobilapp használói hamarosan felszólítást is kapnak a váltásra, míg a csevegőt Gmailen keresztül elérők júliusig még nem lesznek értesítve.

A Hangouts asztali böngészőből futtatva weboldalként novemberig lesz használható, a keresőcég „legalább egy hónappal” előre figyelmezteti majd a netezőket, mielőtt a Hangouts helyett a Chatre irányítaná őket a böngészőjük.

Hogy ne legyen egyszerű a dolog, a Google Chat nem ugyanaz, mint a GChat (vagy a Google Talk), amitől a Google pár hónapja szabadult meg (annak ellenére, hogy a Hangouts eredetileg a GChat utódjának lett szánva). A vállalat tavaly kezdte meg a felhasználók migrálását, de előtte 2020-ban még ingyenessé tette az addig csak a Workspace ügyfeleknek elérhető Chatet, amit alkalmazás formájában, vagy a Gmail felületéről lehet elérni.

A Hangoutsban létrehozott beszélgetéseket a Google automatikusan áthelyezi a Chatbe, illetve a Takeouts szolgáltatás segítségével az adatok másolatai le is tölthetők a novemberi leállás előtt.