iOS-en is elérhető a Google Stadia

Az Apple platformján a játékstreaming szolgáltatás a várakozásoknak megfelelően webappként rajtol, béta címkével.

A Google ígéretének megfelelően iOS-re is befutott a keresőóriás játékstreaming szolgáltatása, a Stadia. A megoldás, ahogy a cég korábban is jelezte, webapp formájában jut el az iPhone-okra és iPadekre, így megkerülve az Apple alkalmazásboltjában a felhős játékstreaming szolgáltatásokra vonatkozó szigorú megkötéseket - és egyben a fájdalmas, 30 százalékos Apple-adót is.

A Stadia használatához a játékosoknak az iOS nemrég kiadott legfrissebb, 14.3-as verziójára kell frissíteniük, ezután a Safari böngészőben a szolgáltatás weboldalán a Google-fiókkal való bejelentkezést követően meg is kezdhető a játék. Akárcsak az androidos natív app, a webalkalmazás is lehetővé teszi a játékok érintőkijelzős vezérlését, virtuális gombok segítségével, ugyanakkor a jobb játékélményhez itt is érdemes fizikai kontrollert használni.

Ez utóbbi lehet a Stadia dedikált vezérlője (legalábbis azokban a régiókban ahol az kapható) vagy a készülékekhez Bluetooth-on csatlakozó PlayStation 4 vagy Xbox One kontroller - de más gyártók iOS-hez tervezett vezérlőinek zömével is igába hajtható a játékstreaming szolgáltatás. Azt érdemes észben tartani, hogy az iOS-es webapp nyilvános bétaként rajtol, így előfordulhatnak benne még kisebb-nagyobb bugok, csiszolásra váró problémák. A Stadia webalkalmazás a Safariból közvetlenül az iOS-es eszközök kezdőképernyőjére is kitűzhető, hasonlóan a natív appokhoz.