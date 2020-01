Tony Stark gépi tanulást evangelizál a YouTube új, saját gyártású sorozatában

A YouTube The Age of A.I. címmel nyolcrészes sorozatot indított, Robert Downey Jr. narrálásával, melyben a gépi tanulás és mesterséges intelligencia témáját igyekeznek testközelbe hozni.

Ha megkérdeznénk a szüleink generációját arról, hogy mit tartanak a legnagyobb tudományos áttörésnek az életükben, a holdra szállás igen gyakori válasz lenne - látványos volt és mindenki számára érthető. Ha ugyanezt a kérdést feltennénk a mai generációknak, a gravitációs hullámok felfedezése valószínűleg kevés említést kapna - se nem látványos, se nem érthető. Nincs ebben semmi meglepő, a technológiai fejlődés olyan léptékű, hogy az elszalad az átlagember mellett, megértése meghaladja a képességeit, és egyre inkább a kevesek kiváltsága átlátni a világ működését, és egyre nagyobb kihívás a társadalom ez irányú tudományos edukálása is.

Éppen ezért nagy jelentőségű film mondjuk Christopher Nolan Csillagok között című filmje, hiszen az alkotótárs Kip Thorne - azóta Nobel-díjas - elméleti fizikus segítségével nagyon ügyesen hozta testközelbe, az átlagember számára is érthető módon a tudományág eredményeit, tulajdonképpen picit felkészítve a világot a gravitációs hullámok pár évvel későbbi felfedezésére.

A valódi tudományos evangelizáció popkultúrába való csomagolása ügyes megközelítés a szélesebb társadalom felzárkoztatására, és ezért kiváló választás Robert Downey Jr. felkérése a saját gyártásban készülő YouTube sorozat narrálására. A Marvel univerzumban Tony Starkot alakító színész annyira összenőtt a lángelme-feltaláló-AI-guru szerepével, hogy még Elon Musk is bevállalt egy cameót az Iron Man 2-ben, ügyesen társítva magát a színész által megformált karakterhez. Ezt igyekszik most picit meglovagolni és felhasználni a YouTube sorozata is.

A nyolc részes sorozat igyekezett úgy megközelíteni az MI-témát, hogy az szélesebb közönség számára is érdekes és szórakoztató legyen, de azért azok se unják el magukat, akik napi szinten foglalkoznak technológiai témákkal. Az egyes részek alaposan körbejárnak néhány valós felhasználási területet az egészségügytől az űrkutatásig, és nem ragadnak a filmes, robotos fantáziálgatásnál. Ügyes!