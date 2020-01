Kétrotoros drónnal rajzolná át a piacot a Zero Zero Robotics

Szokatlan drónt fújt a CES-re a szél, a Zero Zero Robotics vállalat V-Coptr Falcon névre keresztelt eszközén ugyanis a termékkategóriában széles körben megszokott négy rotor helyett mindössze kettő darab propellert találunk. A manőverezéshez a rotorokat a drón azok vízszintes tengelye mentén képes elforgatni, így a gyártó szerint a hagyományos kialakítású riválisokkal egyenértékű stabilitást ér el - ráadásul miután csak két propellert kell meghajtani, a cég ígérete szerint a V-Coptr Falcon üzemideje is figyelemre méltó, a hasonló méretű négyrotorosokra jellemző fél óra helyett akár 50 perc.

A cég persze nem csak a szokatlan kialakítással gyűjtené maga köré a vásárlókat, az eszközre egy háromtengelyes stabilizátoron ülő, 12 megapixeles kamera is került, amely 30 FPS sebességű 4K videó rögzítésére képes. Emellett a készülék törzsére is jutott egy előre néző sztereó kamerapáros, amely egyebek mellett a célpontkövetést, illetve az akadályelkerülést szolgálja. A drón nettó ezer dolláros árcédulával kerül piacra, várhatóan még idén februárban.