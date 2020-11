Kipróbáltuk: Dell XPS 13 és XPS 17 (2020)

Az elmúlt években a kompakt Dell XPS 13 notebook közkedvelt névvé vált a vállalati laptopok piacán, miután hajszálvékony kijelzőkáváival és tisztességes teljesítményével gyorsan bevéste magát a köztudatba. A gép 2020-as kiadása sem okoz csalódást - ráadásul már itthon is elérhető a notebook (nagyon) nagy testvére, a Dell XPS 17, amely az ismert kialakítást méretes kijelzővel és dedikált grafikával toldja meg.

JÓL BEVÁLT DIZÁJN

A páros a jól ismert dizájnba öltözött, a vékony készülékház mindkettőnél alumínium borítással érkezik, a csuklótámasz pedig kellemes tapintású, szénszálas felületet kapott, közepén az üveg borítású, az XPS 17 esetében gigászi méretű touchpaddal. A két gép megjelenése letisztult, kifejezetten elegáns, a vékony kávák pedig még 2020-ban is kifejezetten megnyerők - az XPS 17 masszív képernyője a gépet kinyitva szinte "sokkolóan" hat.

Az nem jön meglepetésként, hogy az XPS 13 a táskákban kényelmesen elfér, a legvastagabb pontján is kevesebb mint 9,6 milliméteres notebook 1,3 kilogrammos tömegével nem zavar sok vizet a hátizsákban vagy oldaltáskákban. Az viszont talán már meglepőbb, hogy kategóriájához képest 17 hüvelykes nagy testvér is kifejezetten táskabarát, a pengevékony kijelzőkáváknak hála sok 15 hüvelykes gépnél is kevesebb helyet foglal, alig több mint 374 milliméter széles, és legvastagabb pontján sem éri el a 13,2 millimétert. Mintegy 2,5 kilójával az eszköz persze jóval nehezebb mint kisebb testvére, ugyanakkor ekkora kijelzőért és a tiszteletet parancsoló vasért cserébe teljesen vállalható a némi plusz izommunka.

Az XPS 17-en található, 17 hüvelykes, 4K panel 16:10-es képarányának hála valójában a "normál", 3840x2160 pixeles 4K felbontásnál nagyobb, 3840x2400 képpontos (UHD+) értéket kínál. A masszív pixelszámhoz élénk színek és izmos, 500 nites maximális fényerő párosul, így erős környezeti fényben is gond nélkül olvasható a kijelző- de ugyanez igaz az XPS 13,3 hüvelykes, Full HD paneljére is. Az erős háttérfényben történő olvasást a matt borítás is segíti.

A kijelzők fölött elhelyezett, egészen apró webkamera 720p felbontású - sajnos fizikai retesz nem jutott a szenzorra, így vékonyra vágott szigszalagra és biztos kézre lesz szükség, ha valaki biztosra menne privát szférája védelmében.

ERŐBŐL NINCS HIÁNY

A frissített vas mindkét modellben a várakozásoknak megfelelően, hibátlanul muzsikált: az XPS 13 négymagos Intel Core i7-1065G7 processzora, és az XPS 17 nyolcmagos Core i7-10875H lapkája is gond nélkül tette a dolgát (előbbi 8, utóbbi 16 gigabájt RAM társaságában). A mindennapi munka, szövegszerkesztés, böngészés, csevegés vagy filmezés során sem az XPS 13, sem pedig az XPS 17 esetében nem tapasztaltunk semmiféle erőlködést vagy fennakadást - ez persze ebben a kategóriában abszolút el is várható a gépektől.

Az XPS 17-re a dedikált grafikának hála a játékokat ráereszteni sem ördögtől való gondolat, Full HD felbontás mellett a Fortnite például maximumra húzott grafikus beállításokkal is hozta a 60 FPS-es tempót és hasonló volt a helyzet a Call of Duty Warzone esetében is. A felbontást 4K-ra állítva ugyanakkor már jelentősen lezuhannak a másodpercenkénti képkockaszámok - Full HD-ig azonban a nagyobbik masina játékra is kiválóan bevethető, még ha sivít is a ventilátor a komolyabb terhelésen. Cserébe viszont a gép nem melegedett fel túlzottan - az XPS 13 esetében pedig szinte egyáltalán nem tapasztaltunk érezhető melegedést a mindennapi feladatok során.

KARCSÚ CSATLAKOZÓVÁLASZTÉK

Sajnos a vékony eszközökön a csatlakozókkal a gyártó nem volt túl bőkezű, az XPS 13-on összesen két Thunderbolt 3-as USB-C aljzatot, egy microSD kártyaolvasót, illetve egy headset-jacket találunk. Ezt a nagyobb modell további két Thunderbolt 3 porttal toldja meg, illetve esetében teljes értékű SD-kártya foglalat jutott az eszközre. A legtöbb (vezetékes) periféria csatlakoztatásához tehát szükségünk lesz valamilyen átalakítóra.

A gyártó az XPS 13-hoz egy mezei, egyetlen USB-A portot biztosító adaptert mellékel, így legalább a vezetékes egeret, netán pendrive-ot az eszközre tudjuk dugni (persze nem egyszerre), az XPS 17 dobozában pedig egy USB-A, illetve HDMI aljzattal rendelkező átalakítót találunk. A mellékelt kiegészítőkkel tehát már munkába állíthatók az eszközök, jó eséllyel ugyanakkor a későbbiekben szükség lesz további adapterek, netán USB-C-s dokkoló vásárlására ha egyszerre több perifériát is bevetnénk az eszközökkel - esetleg Wi-Fi helyett vezetékes internetkapcsolatra támaszkodnánk.

A billentyűzet a két gépen hasonló élményt kínál, bár a billentyűutak lehetnének egy kicsivel hosszabbak, a klaviatúra alapvetően kényelmes gépelési élményt kínál. Az egyetlen említést érdemlő hátrány a bekapcsológomb pozíciója lehetne, az ugyanis a funkcióbillentyűk sorának jobb szélén található - ám a Dellnek sikerült ügyesen elejét vennie az akaratlan leütéseknek. Pozíciójából adódóan a billentyűzet jobb felső sarkában lévő gombot más notebookokról áttérve sokan megpróbálhatják megszokásból leütni (több konkurens modellen ezt a helyet a Delete billentyű foglalja el) ugyanakkor a bekapcsológomb ellenállása a Dell XPS 13 és XPS 17 modelljein a többi billentyűénél jóval nagyobb, így gyorsan észreveszi az ember ha rossz helyen tapogatózik. Egyszerű, de kifejezetten leleményes megoldásról van szó, amellyel a billentyűzet egységes marad, és nem kell a készülékházon külön nyílást vágni egy szeparált bekapcsológombnak. A billentyűbe építve egyébként egy ujjlenyomat-olvasó is helyet kapott, ez utóbbi gyorsan és pontosan teszi a dolgát.

A touchpad mindkét gépen pontos, a multitouch gesztusok is jól használhatók rajta, néha ugyanakkor előfordult, hogy egy-egy bökés-kattintást nem regisztrált, alapvetően ugyanakkor kényelmesnek mondható a használata. Különösen igaz ez az XPS 17 irdatlan nagy érintőfelülete esetében, amelynél az eszköz a gépelés közben véletlenül rálógó tenyeret figyelmen kívül hagyja, így nem kell az elmászó kurzortól vagy véletlen kattintásoktól tartani.

EGÉSZ NAPOS ÜZEMIDŐ

A mindennapi irodai munka során a páros mindkét tagja teljesen korrekt akkus üzemidőt produkált, egy teljes munkanapot végigdolgozva - ami az XPS 17 4K panelje mellett kifejezetten látványos teljesítmény. Nagy lapmennyiséget mozgató böngészéssel, szövegszerkesztéssel, fejhallgatós zenehallgatással a nagyobb modell közel 9 órát bírta, az XPS 13 pedig mérsékelt fényerővel a 11 órát is át tudta lépni - a gépekkel sem katasztrófa tehát, ha reggel a töltőt elfelejtjük betenni a táskába, persze játszani vagy videót szerkeszteni az XPS 17-en azért ebben az esetben ne álljunk neki.

Az XPS széria vállalati fókuszát az árazás is jól mutatja, a 2020-as XPS 13 bruttó 800 ezer forint környéki indulóáron érhető el, az XPS 17 kezdőára pedig bruttó egymillió forint háza táján mozog. A vaskos árcédulákért ugyanakkor tetszetős külsejű, könnyen hordozható és remek teljesítményű gépeket kapunk, melyek egyetlen hátránya talán a visszafogott csatlakozópaletta lehet - ugyanakkor ha ez valakinek nem jelent különösebb problémát, nehéz belekötni a párosba.