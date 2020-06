Kipróbáltuk: ASUS ExpertBook B9450

Erős versenyző állt rajthoz a nagyvállalati notebookok mezőnyében: az ASUS ExpertBook B9450 modellje remek felhasználói élményt nyújt, akkus üzemideje pedig szinte verhetetlen a szegmensben. Kisebb kompromisszumokat persze itt-ott kénytelen meghozni a gép, ugyanakkor az ASUS-nak az idei hajrában így is kiváló ütőkártyája lehet.

KOMPAKT KÜLSŐ, KÉNYELMES KIJELZŐ

Az ExpertBook B9450 nagyon könnyű, 870 gramm, emellett kifejezetten vékony, legvaskosabb pontján is alig 14,9 mm - az eszköz többi dimenziója azonban még látványosabb, ugyanis annak dacára, hogy 14 hüvelykes kijelzőt találunk benne, mindössze 32 centi hosszú és 20,3 centiméter széles - a panelt övező oldalsó kávák pedig 4 milliméteresek. A kényelmes hordozhatóság mellett tehát még mindig aránylag nagy kijelzőt kapunk. A magnéziumötvözetből készült ház tapintása kellemes, ráadásul a gyártó szerint határozottan strapabíró is: a lecsukott notebookban arra papírforma szerint akár 30 kilogrammot pakolva sem keletkezik kár, illetve az 1,2 méteres esést is túléli.

Mindehhez, tetszetős, határozott éleket felvonultató, szögletes dizájn párosul, amelyen csukott állapotban is feltűnnek a notebook hátsó részén, a kijelző külső borításnak alján, annak is a két szélén húzódó bordák. Ezeket a gyártó nem dísznek tette az eszközre, a készülékház hátoldala ugyanis a notebookot kinyitva befordul a gép alá, a bordák így lábakká avanzsálnak, a billentyűzet pedig megemelkedik. Ez egyrészt kényelmesebb gépelést tesz lehetővé, másrészt a notebook alján lévő szellőzőnyílásoknak is több helyet biztosít. A kijelzőt tartó zsanérok erősek, nem lötyögnek, a gép felépítésének hála pedig élettartamuk is biztató - miután a gép kinyitva a panel borításának alsó élén is támaszkodik, a zsanéroknak nem kell folyamatosan a kijelző és burkolatának teljes súlyát megtartaniuk. Az ASUS szerint a notebook 50 ezer nyitás-csukás ciklust is képesek átvészelni.

Az ExpertBook B9450 oldalain a kompakt kialakítás dacára korrekt csatlakozópaletta található, ami a vállalati szegmensben el is várható: az eszköz jobb oldalán egy USB 3.1 Gen2 szabványra építő USB-A port, egy 3,5 milliméteres headset jack és egy Kensington zár aljzata található, míg a gép másik oldalán két USB-C csatlakozó (Thunderbolt 3, DisplayPort és Power Delivery támgatással), egy teljes értékű HDMI aljzat, illetve egy microHDMI port mögé rejtett RJ45 LAN csatlakozó helyezkedik el.

A kínálat a manapság elvárható igényeket tisztességesen lefedi, nem kell átalakítókat is a táskába gyömöszölni minden alkalommal, ha útnak indulunk a készülékkel, kivéve talán ha ragaszkodunk a vezetékes hálózati kapcsolathoz - Ethernet aljzat ugyanakkor az ExpertBook vékony kialakítása miatt sem igazán fért volna a készülékre. Persze akadnak a piacon különböző egzotikus mechanikák, amelyekkel a notebookok vékony házaiból is teljes értékű Ethernet aljzatok hajtogathatók ki, ezeknél ugyanakkor az érzékeny mozgó alkatrészek meghibásodásának kockázatával is számolni kell, míg az ExpertBook esetében legrosszabb esetben az átalakítót kell cserélni.

AZ A FRÁNYA BEKAPCSOLÓGOMB

A billentyűzet a notebook többi részéhez hasonlóan strapabíró, az ASUS adatai szerint akár 10 millió leütést is kibír. Az időtállóságért szerencsére nem kellett beáldozni a kényelmet: bár a billentyűút lehetne kicsit hosszabb, maga a billentyűzet pedig szélesebb (hely még bőven lenne rá a notebook két szélén) a gépelés így is kifejezetten kényelmes az eszközön, gyorsan megszokható és meg is szerethető az ExpertBook klaviatúrája. Utóbbi alá természetesen ujjlenyomat-olvasó is jutott.

A megszokásra főleg az elrendezés miatt van szükség, billentyűzet kiosztása ugyanis időnként fejfájást okozhat azoknak, akik a klaviatúráról leválasztott ki-bekapcsológombbal szerelt notebookról érkeznek, utóbbi ugyanis az ASUS ExpertBook 9450-en a billentyűzet jobb felső sarkában helyezkedik el, a klaviatúra többi billentyűjével megegyező kivitelben. Ha más gyártóknál hozzászoktunk, hogy a sarokban End, vagy épp Delete billentyűk ülnek, a régi beidegződések okozhatnak kellemetlen meglepetéseket, egy váratlanul elindított alvó üzemmód formájában. Szerencsére a bekapcsológombot ismét megnyomva egy-két másodperc alatt folytatható a megszakadt munkamenet.

Az is előfordulhat, hogy gépelés közben bizonyos kézpozícióknál véletlenül lenyomjuk a touchpadre költöztetett numerikus billentyűzet aktiválógombját, amely az érintőfelület jobb felső sarkában helyezkedik el. A szélesebb tenyereket az eszközön nyugtatva a világító érintőgombsor így időnként akaratlanul is bekapcsolhat - nem mintha ez akadályozó tényező lenne a további munkában, illetve egy bökéssel ki is kapcsolható. Háttérvilágítás természetesen a klaviatúra mögé is jutott, abból három fokozat is rendelkezésre áll, amelyek Fn+F7 billentyűkombinációval (vagy az FnLockot bekapcsolva simán az F7-tel) állíthatók.

Ha már szóba került: a notebook egyik leglátványosabb megkülönböztető jegye a touchpadbe integrált, világító numerikus billentyűzet. Az valószínűleg senkinek nem jön meglepetésként, hogy ez utóbbi mechanikus visszajelzés híján nem helyettesít teljes értékűen egy hagyományos, fizikai gombsort, így is kényelmesebb lehet azonban vele az Excel táblák egykezes megtöltése. A numerikus érintőgombok fényereje is állítható, két fokozatban, erre az érintőfelület bal felső sarkára bökve van lehetőség. A touchpad természetesen a numerikus funkciót bekapcsolva is használható a kurzor vezérlésére is, utóbbit az érintőfelület gyorsan, pontosan végzi, és a többujjas gesztusok, például a közelítés-távolítás sem lassú, azokat a gép teljesen zökkenőmentesen végzi.

KORREKT PANEL, MINDEN (IRODAI) IGÉNYT KIELÉGÍTŐ VAS

A 14 hüvelykes IPS kijelző Full HD, azaz 1920x1080-as felbontást kínál, 157 PPI mellett, ekkora méreten ennél nagyobb pixelszámra egy notebook esetén a legtöbbeknek valószínűleg nincs is szükségük, a képernyő tartalmának skálázását az eredeti, 100 százalékon hagyva még lehet hogy kicsi is lesz egyeseknek az alapértelmezett betűméret az eszközön. A panel számos vállalati géphez hasonlóan matt borítású, így az irodában az ablaknak háttal ülve sem kell annak csillogása miatt hunyorogni. A 300 nites maximális fényerő nem fog rekordokat dönteni, ugyanakkor teljesen kielégítő élményt nyújt, legfeljebb a szabadban, erős napsütésben merülhet fel az igény némi extra szuflára, de ilyenkor sem hat zavaróan sötétnek a kijelző.

A panel fölötti keskeny káván egy webkamerának is jutott hely, Windows Hello támogatással, így az említett ujjlenyomat-szenzor mellett ezt is használhatjuk az eszköz feloldására. A 720p szenzor teljesítménye nem mondható kiemelkedőnek, de a videobeszélgetések továbbra is vállalható minőségben bonyolíthatók vele. Kifejezetten jó pont viszont, hogy a kamera fölé egy apró, fizikai retesz is jutott, amellyel használaton kívül elfedhetjük a szenzort az illetéktelen kíváncsiskodók elől.

A gyártó szerencsére nem szórta meg bloatware-rel a készülékek, sőt, az előre telepített ASUS alkalmazások kifejezetten hasznosak lehetnek. Említést érdemel az ASUS Business manager, amellyel egy sor biztonsági beállítás kényelmesen szabályozható az eszközön, például a lemeztitkosítás, vagy a csatlakoztatott háttértárakhoz való hozzáférés.

A vékony készülékházban zakatoló, nyolc szálat támogató, négymagos, 1,8 gigahertzes alap- és 4,9-es csúcsórajelű Intel Core i7-10510 processzor, Intel UHD Graphics 620 grafika, illetve 16 gigabájt, 2133 megahertzes LDDR3 RAM erőfeszítés nélkül megbirkózik az irodai feladatokkal amelyekkel a gép célközönsége dolgozik - a masszívan elburjánzó, JavaScripttel bőven megszórt böngészőtabok sem akasztják meg. Említést érdemel, hogy a memória, ahogy a hasonlóan karcsú notebookokon lenni szokott, az alaplapra van forrasztva, így annak későbbi bővítésére sajnos nincs lehetőség. Tárterületből akár 2 TB NVMe PCIe SSD is választható az eszközbe.

Az integrált grafika játékra nem mondható ideálisnak, persze a vállalati notebookot nem is erre szánja a gyártó - a visszafogottabb erőforrásigényű, esetleg régebbi címekkel ugyanakkor meg lehet próbálkozni az eszközön, főként ha nem szégyelljük mérsékeltebbre venni a grafikai beállításokat. A mindennapi munka során, szövegszerkesztés, táblázatkezelés és böngészés alatt a gép hűtőventilátorai egyáltalán nem pörögnek fel hallható mértékben és zavaró melegedést sem tapasztaltunk, a gépet ölbe véve sem. Az eszköz Wi-Fi 6 támogatással érkezik, így ha az otthoni vagy a céges router támogatja a szabványt, tempós adatátvitelt produkál.

ÜZEMIDŐBEN VERHETETLEN

A notebook akkus teljesítménye elképesztően erős, egy erős, 9 órás, pörgős irodai munkanap is probléma nélkül végigzongorázható vele, ha pedig az igénybevétel visszafogottabb, még másnapra is maradhat némi szufla az eszközben - de csak videólejátszással több mint 16 óra üzemidőt is produkálhat a masina, főként ha a fényerőt nem tekerjük maximumra. Ha már a médialejátszásnál tartunk, az ExpertBook B9450 hangszórói korrekt hangerőt produkálnak, szépen megtöltenek egy szobát, noha izmos basszusokat azért ne várjunk a készüléktől.

Az ASUS ExpertBook B9450 egyértelműen kimagasló élményt ad az üzleti laptopok között. Az eszköz egészen kompakt, vékony és könnyű házba csomagol szinte valószínűtlenül nagy kijelzőt, mindezt korrekt teljesítmény, verhetetlen akkus üzemidő és elegáns dizájn mellett. Ha nagyon akarunk persze találni apróbb hiányosságokat az eszközön, mint a gyenge felbontású webkamera, a kijelző csúcsfényereje vagy épp a bekapcsológomb pozíciója, ugyanakkor ezek egyike sem mondható fájdalmas problémának - a gép erősségei mindenért bőségesen kárpótolnak. Mindezért ugyanakkor mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, az ExpertBook B9450 ára ugyanis hazánkban kereskedőtől függően bruttó 680-700 ezer forint környékén mozog. Nagyvállalati környezetbe mindenesetre a gép ideális választás lehet.