Kipróbáltuk: Honor Magic Watch 2

Korrekt aktivitásmérő, elegáns házban - verhetetlen akkus üzemidővel.

A Honor Magic Watch második generációja első blikkre gond nélkül illeszkedik a manapság elérhető okosórák sorába kerek kijelzőjével, és letisztult tetszetős dizájnjával - akadnak azonban fontos különbségek, amelyek miatt az eszközt mégis inkább önálló kategóriaként érdemes kezelni.

KÁVA NÉLKÜLI ÜVEGBORÍTÁS

Akik találkoztak már a Honor, vagy a brandet gondozó Huawei viselhető eszközeivel tudják, hogy azok nem a Google Androidra támaszkodó Wear OS rendszerét futtatják, hanem a gyártó saját, Lite OS szoftverét, amelyet nem is nyit meg külső alkalmazásfejlesztők előtt. Ennek megfelelően harmadik féltől származó appokat sem tudunk a készülékre telepíteni, be kell érnünk a gyártó által kínált képességpalettával, amely elsősorban a fitneszfunkciókra van kihegyezve - ennek megfelelően talán leginkább a fitneszóra megnevezés a legtalálóbb a Magic Watch 2 kapcsán.

Az eszköz megjelenése bár sportos, ezzel együtt kifejezetten minimalista, a hétköznapok során is gond nélkül hordható. A fémkeretbe zárt kerek készülékház szélén lévő két fizikai gomb mozgás közben is könnyen elérhető, kényelmes kezelést biztosít az adott edzés állapotának követéséhez vagy épp a mérés szüneteltetéséhez. Az óra kerek üvegborítása egészen a készülékház széléig kinyúlik, a kijelzőt övező kávával együtt a készülék teljes felső részét lefedi. A Magic Watch 2-höz egy szilikonból készült szíj jár, amely az órákhoz egyébként nem szokott csuklón is kifejezetten kényelmes viselet, nem izzad be alá különösebben az ember keze még akkor sem, ha szorosabbra húzzuk a szíjat a megfelelő folyamatos pulzuskövetés végett - de természetesen sok más szíj is vásárolható az eszközhöz. A készülék 42 és 46 milliméteres átmérővel kapható, mi utóbbi modellt próbáltuk ki.

FÓKUSZBAN AZ AKTIVITÁS

Az órán alapértelmezetten hat funkció között váltogathatunk oldalra lapozgatva. Az első értelemszerűen a fő számlap, amelyet az okostelefonos Huawei Health appban állíthatunk be. Ezen a kiválasztott virtuális felülettől függően már eleve egy sor információ megjeleníthető, az aznap elégetett kalóriák számától a lépésszámon át a pulzusig és időjárásig - na és persze az idő is elfér még a kijelzőn.

Egyet balra söpörve az aktuális pulzust, illetve az elmúlt órákban mért értékeket követhetjük grafikonon, még egyet lapozva pedig az aznapi stressz-szintek alakulását láthatjuk. Ez utóbbi funkció használatához az első méréskor be kell állítani egy alapértéket, az Health appban néhány kérdés megválaszolásával - jórészt persze vélhetően ez a funkció is a pulzus alapján dolgozik, bár ez nem derül ki egyértelműen az alkalmazásból. Ismét balra lépve az időjárásról kaphatunk gyors tájékoztatást, még egyet lapozva pedig a telefonon lejátszott zenéket vezérelhetjük. A hatodik mezőn az aznapi célok állását láthatjuk, köztük a testmozgással töltött idővel, illetve a lépésszámmal. Mindez természetesen a Huawei Health appban, nagyobb kijelzőn is részletesen elemezhető.

Fentről lefelé húzva az androidos értesítési sávra hajazó gyorsbeállítások jeleníthetők meg, itt kapcsolható ki-be a ne zavarj üzemmód, illetve az ébresztők, valamint a telefon megcsörgetésére is lehetőség nyílik. A főképernyőn lentről felfelé lapozva a párosított okostelefonra kapott legutóbbi értesítések követhetők.

Miért érdemes belevágnod a Python képzésünkbe? (x) Március 12-én Python alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett.

A felső fizikai gombot megnyomva nyithatjuk meg az óra részletes menüjét, innen indíthatók többek között az edzések is, amelyekből a készülék öt típust különböztet meg, a futástól az úszáson és kerékpározáson át egészen a hegyi túráig. Ha a választott edzésforma nem lenne az opciók között (mint például az edzőtermi edzés) azt az "egyéb" lehetőséggel tudjuk követni, ilyenkor a pulzusszám és az eltelt idő alapján becsüli meg a rendszer az elégetett kalóriák számát. Mint azt az első, a Magic Watch 2-vel végzett edzésen minden gyanútlan viselő (és környezete) megtapasztalja, az óra alapértelmezetten nem csak az edzés kezdetét és végét jelenti be hangosan, de annak mérföldköveit is - az "egyéb" opciónál tízpercenként bemondja, mennyi ideje tart a testmozgás. Szerencsére az első pánik után az eszköz egyszerűen lenémítható, a hangos állapotjelzésekre pedig csak egy méretes tüske emlékeztet majd a pulzusszám-grafikonon.

ALAPFUNKCIÓK JUTOTTAK AZ AKTIVITÁSMÉRÉS MELLÉ

A sportfunkciókon túl az eszközön követhető az időjárás, iránytűt is találunk rajta, illetve a fentebb már említett, telefonra kapott értesítések is ellenőrizhetők rajta keresztül - hogy pontosan mely alkalmazások értesítéseit engedjük át a csuklónkra, azt a Huawei Health appban állíthatjuk be. Az órát a teljes Knight Rider életérzéshez telefonos kihangosítóként is használhatjuk, illetve az éppen lejátszott zene is vezérelhető róla. Magán az órán, illetve az említett társalkalmazásból is lehetőség van továbbá új virtuális számlapokat beállítani az Magic Watch 2-höz.

Használat közben időnként érződik, hogy energiatakarékos hardver dolgozik a készülékben, a menüben való navigáció során a felület néha meg-megdöccen, illetve az kezünket felemelve az eszköznek kell időnként kell egy-két másodperc gondolkodási idő, mielőtt felébreszti a kijelzőt - persze ez az oldalsó gombok megnyomásával felpörgethető. A visszafogottabb teljesítményért ugyanakkor bőségesen kárpótol az akkus üzemidő - ahogy azt a Huawei rendszerével szerelt viselhető eszközöknél megszokhattuk.

A készülék napi használat mellett kényelmesen elketyegett közel két hétig egyetlen feltöltéssel (igaz éjszakai viselés, illetve alvásfigyelés nélkül). A töltéssel tehát nem kell majd sokat foglalkozni, ami rengeteget dob a hosszabb távú felhasználói élményen, igaz ha a beállítások között bekapcsoljuk a mindig aktív zárképernyőt, az üzemidő a felére csökken - az eszköz mindenesetre egy hetes használattal is kényelmesen maga mögé utasítja a hagyományos okosórákat.

Mindent összevetve a Honor Magic Watch 2-vel határozottan pozitívak voltak az élményeink, egy a hétköznapokban is bátran hordható aktivitásmérőről van szó, amely az ember csuklóján az irodában és az edzőteremben is megállja a helyét - csak ne felejtsük el lenémítani. Noha a fitneszfunkciókon túl csak az alapvető okosórás képességeket találjuk meg rajta, akkus üzemidőben szinte verhetetlen, mindehhez ráadásul egészen barátságos, bruttó 68 ezer forint környékén mozgó árcédula párosul.