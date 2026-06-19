Német függőség, outsourcing kitettség

A tevékenység jelentős része német autóipari vagy outsourcing kötődésű, miközben a K+F korlátozottabban van jelen. Pár éve még évi tízezres létszámbővülés sem volt ritka ezeknél a nagyvállalatoknál, mára a növekedés megtorpant, több helyen pedig már leépülések és természetes lemorzsolódás figyelhető meg. A német szereplők az autóipari nehézségekkel küzdenek, az outsourcing cégekre pedig egyre nagyobb nyomást helyez az AI, miközben számos specializált területen a szakemberek váltási lehetőségei is szűkösek.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.