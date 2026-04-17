Tényleg személyi kell majd az internethasználathoz?

Egyre drasztikusabb eszközökkel próbálnak fellépni a fiatalkorúakra leselkedő online veszélyek, beleértve a közösségimédia-hálózatok túlzott használatából eredő mentális sérülések ellen egyes kormányok és piaci érdekeltek. Tavaly decemberben Ausztrália lett az első ország, mely betiltotta a 16 év alattiak számára a közösségimédia-platformokhoz való hozzáférést. Az első pár hónapról szóló jelentések szerint még mindig vannak hézagok a rendszerben, és korántsem tökéletes a kivitelezés.

Az ausztrál példán felbuzdulva több európai ország is hangot ad annak, hogy a közösségimédia-cégek túlságosan lassan vagy nem elégségesen reagálnak a kiskorúakat érintő online kockázatokra. Dániától Új-Zélandon át Malajziáig számos ország jelezte, hogy követné az ausztrál modellt.

Miért pont most indulnak ezek az intézkedések, milyen valós eredmények várhatók, mennyire számoltathatók el az online óriásplatformok a fogyasztott tartalmakért? Erről beszélgetünk egy szakjogásszal, Dr. Detrekői Zsuzsával.

