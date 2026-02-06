Szevasz Sony, hello Dreame! - feje tetején a tévépiac

Január közepén bombaként robbant a hír, hogy eredeti formájában elengedi a piacot a szegmens egyik legpatinásabb szereplője, a Sony, melynek tévés üzletágát a kínai TCL beolvasztja.

Az a TCL, mely az év elejére minden valószínűség szerint letaszította a trónról a piacot csaknem két étvizeden keresztül uraló Samsungot. De mit tudnak a kínaiak, és egyáltalán, mivel lehet most vevőket szerezni ebben a szegmensben?

A piaci trendekről, technológiákról, illetve olyan új, feltörekvő szereplőkről beszélgettünk ebben a Weekly adásban, mint a Dreame, aki pedig végigkalauzolt minket ezen az év eleji őrületen, az nem más, mint a tévék világának hazai pápája, Szalai Peti.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.