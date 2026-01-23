A szívóerő legyen veletek!

Saját magam is megtapasztaltam, hogy a különböző kütyüket kedvelő felhasználók előbb-utóbb eljutnak oda, hogy az egyik legkevésbé - vagy adott esetben leginkább - kedvelt háztartási kisgépet, a porszívót kiváltsák egy automata berendezéssel, azaz egy robotporszívóval.

Aztán a vásárlás után jön a feketeleves, kiderül a gépről, hogy az intelligenciája egy távirányítós kisautó szintjén van, ráadásul a hangzatos ígéretekkel ellentétben nem is takarít rendesen.

Szerencsére a fenti tapasztalat a piac fejlődésével ma már egyre kevésbé jellemző, a robotporszívók fejlődése pedig tényleg elképesztő mértékeket öltött az utóbbi pár évben. Ezekbe a kulisszatitkokba és technológiai nüanszokba avat be minket Khell Bogdán, aka Bog, a Mobilaréna alapító-főszerkesztője, aki itthon talán mindenkinél jobban ismeri ezeket a takarítógépeket.

