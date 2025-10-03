Mit hoz nekünk techtober?

Idén ősszel is elkényeztettek minket mindenféle menő hardverrel a technológiai cégek, az Apple-től kezdve a Meta-n át az Amazonig bezárólag. Ebben a weekly adásban ezeket a bejelentéseket és az eddigi tapasztalatokat tárgyaljuk meg.

Például beszélünk az új iPhone Air szerepéről, a Pro modelleket érintő scratchgate-ről, de ahhoz is adunk tippet, hogyan válj egy nagyobb lakóközösség internetszolgáltatójává. Szóba kerülnek az okosszemüvegek és hogy miért is van velük kapcsolatban személyes averzióm, meg az okosgyűrűk is, egy különösen szerencsétlen incidens kapcsán.

