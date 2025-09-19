Garázsoktól az űrhajókig - a tech cégek otthonai

A nagy tech cégekre az innováció zászlóvivőiként tekintünk, de a munkához tér is kell. A legmeghatározóbb szereplők saját céges filozófiával rendelkeznek, amelyek befolyásolják munkahelyi kultúrájukat, működésüket és még az általuk belakott közös tereket is, a nagyobb kampuszok turista-látványosságnak is tekinthetők.

Ezekről a campusokról és a bennük található irodákról beszélgettünk ebben a Weekly adásban Vincze Miklós Csengery-, Podmaninczky- és Virág F. Éva-díjas kulturális-építészeti újságíróval, a 24.hu munkatársával.

