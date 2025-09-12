Az AI és a nagy full-full-stack trend

AI developer, Agentic AI Reliability Engineer, MLOps, AI Product Manager. Az utóbbi időszakban ilyenek, vagy ezekhez hasonló pozíciók lepték el a nemzetközi álláskereső oldalakat, ráadásul már itthon is találkozni velük. Mit jelentenek ezek az elnevezések? Milyen elvárások társulnak hozzájuk? Talán nem lőjük el az összes puskaport, ha itt a leírásban eláruljuk, ezek sok esetben már létező, de kibővített munkakörök, elmozdítva az elvárásokat egy generalista, amolyan full-full-stack irányba. Egy azonban biztos, mostantól mindenkinek fel kell készülni az állandóan és gyorsan változó szélirányra, ahol az ügyes karrier- és trend-szörfösök látványos előnyben lehetnek.

A kraftie eseménysorozat 2025-ös támogatója a Hiflylabs.

