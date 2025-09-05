Tanítás:ON! Okoseszköz:OFF! AI:ON!

Itt van a szeptember, újra tele vannak az iskolapadok, az általános iskolás és középiskolás diákoknál pedig idén sem lehet az intézményekben okostelefon. Az első szeptemberi weeklyben muszáj volt az okostelefon-használat köznevelést érintő betiltásának tapasztalatairól beszélnünk.

Ehhez ismét Koren Balázst (Kobak) láttuk vendégül, aki egyszerre matematikatanár, robotika oktató, EdTech experttel, a ProSuli szakmai vezetője és nem mellékesen négy gyerek édesapja. Kobakkal azt is megbeszéltük, hogy hogyan használják, használhatják a mesterséges intelligenciát az oktatás résztvevői, így maguk az oktatók és persze a diákok.

Spoiler: aki tanulni akar, annak a mesterséges intelligencia egy kincsesbánya, akárcsak azoknak a tanároknak, akik valóban tanítani szeretnének.

