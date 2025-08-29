Laza nyárvégi mix a 4 napos munkahéttől a home office alkonyáig
Visszatérő, 63. kraftie adásunkban rugóztunk a 4 napos munkahéten, a home office lassú halálán, a PIP-en és LinkedIn beállításokon, illetve a neres adás folytatásán is.
Vajon kiderülhet egy jövőbeli munkáltató számára, ha korábbi munkahelyen PIP-et kapott a munkavállaló, vagy esetleg elbocsájtották? Érdemes használni a LinkedIn "open to work" beállítását? Mi a helyzet a home office-szal a jelenlegi IT piacon? Külföldről hazaérkezve milyen fizetésre számíthat egy informatikai szakember? Legfrissebb adásunkban ezeket a témákat jártuk körbe, illetve szóba került a 4 napos munkahét utópiája is.
A kraftie eseménysorozat 2025-ös támogatója a Hiflylabs.
