Laza nyárvégi mix a 4 napos munkahéttől a home office alkonyáig

Vajon kiderülhet egy jövőbeli munkáltató számára, ha korábbi munkahelyen PIP-et kapott a munkavállaló, vagy esetleg elbocsájtották? Érdemes használni a LinkedIn "open to work" beállítását? Mi a helyzet a home office-szal a jelenlegi IT piacon? Külföldről hazaérkezve milyen fizetésre számíthat egy informatikai szakember? Legfrissebb adásunkban ezeket a témákat jártuk körbe, illetve szóba került a 4 napos munkahét utópiája is.

