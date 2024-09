Állampolgárságod: digitális

Elindult a Digitális Állampolgárság Program, azaz a DÁP, mely a jövőben várhatóan az egyik legnépszerűbb mobilos e-közigazgatási felületté nőheti ki magát, abszolút kulcsszerepet szánva a ma már szinte minden állampolgárnál ott lévő okostelefonoknak.

A programról eddig többnyire szakpolitikusok nyilatkoztak, mi viszont a fejlesztőcégtől, az IdomSofttól hívtuk el a projektért felelős vezérigazgató-helyettest, Bányai Zsoltot, aki beszélt nekünk többek között az indulással elérhető funkckókról, a jövőbeni tervezett újdonságokról és arról is, milyen együtt dolgozni egy ilyen projekten a piaci szereplőkkel.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.