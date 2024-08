Mobilstop a suliban: van értelme?

Hamarosan beköszönt a szeptember és az új tanév, ami más oldalról is új korszakot hoz a lurkók életében: szeptember elsejétől törvény írja elő, hogy a közoktatási intézményekben az okoseszközöket nem használhatják a tanulók a tanórán, sőt az eszközeiket le kell adniuk a tanároknak.

Koren Balázs (Kobak), matematikatanár, robotika oktató, EdTech expert szakértővel veséztük ki, hogy milyen érvek szólhatnak a korlátozás mellett, valóban mumus-e a mobil akkor is, ha csak az iskolatáskában pihen? Egyáltalán miként lehet kivitelezni az előírásokat a gyakorlatban? Túlzott aggodalom, hogy a tanulók okostelefon-használatának korlátozása egyenesen a digitális képességek, digitális kompetenciák romlását fogja előidézni, ami pont az ellenkező irányba megy az uniós törekvésekkel?

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.