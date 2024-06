Sic transit Google kereső

Izgalmas korszak vár az internetes keresésre, melynek jövőjére az AI Overview révén nemrég némi rálátást engedett a világ legnagyobb internetes keresőszolgáltatója, a Google.

De vajon tényleg úgy felforgatja-e a piacot a mesterséges intelligencia, ahogy arra szakemberek számítanak, mit mond erről a Google és hogy látja mindezt a SEO szakma? Illetve megállja-e a helyét az a megállapítás, hogy a Google kereső az AI nélkül is hanyatlásnak indult már évekkel ezelőtt?

És ha már Google kereső, ebben a weekly adásban vendégünk, Papp Gábor online marketing és SEO szakértő fontos részletekbe avat be azokkal a május végén kiszivárgott belsős anyagokkal kapcsolatban, melyek egészen új megvilágításba helyezik a Google keresőalgoritmusának a működését.

