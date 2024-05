Tobzódunk a felújított mobilokban

A felújított mobilok piaca egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a teljes okostelefon-értékesítési szegmensből, de mit nevezünk egyáltalán felújított mobilnak? Kik és hol árulnak ilyen készülékeket, hogyan kerülnek hozzájuk az eladásra szánt példányok és mi védi a vásárlókat, ha kiderül, hogy a kiszemelt példánnyal valami nem kerek?

A fenti kérdések tisztázása érdekében eljött hozzánk Blaumann Bence, a romániai Flip Technologies magyar leánycégének, a Rejoynak az ügyvezetője, akivel többek között arról is beszéltünk, hogy az operátorok belépése ebbe a szegmensbe milyen jelentőséggel bír, illetve milyen további perspektíva lehet még ebben a piacban.

